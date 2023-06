Η Ρωσία είναι, στην πραγματικότητα, μάρτυρας της έναρξης ενός εμφυλίου πολέμου, σχολίασε το «δεξί χέρι» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ, μετά τις εξελίξεις με την εξέγερση Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, τα γεγονότα εξελίσσονται σύμφωνα με το σενάριο για το οποίο μιλούσε η Ουκρανία όλο το προηγούμενο έτος. Η έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης αποσταθεροποίησε τελικά τις ρωσικές ελίτ, εντείνοντας τον εσωτερικό διχασμό που προέκυψε μετά τις απώλειες στην Ουκρανία.

«Σήμερα γινόμαστε στην πραγματικότητα μάρτυρες της έναρξης ενός εμφυλίου πολέμου. Η ομάδα του Πριγκόζιν καταλαμβάνει στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιτελεία και ολόκληρες πόλεις, δεν συναντά σχεδόν καμία αντίσταση στο δρόμο της, αφοπλίζοντας στρατιώτες και αστυνομικούς. Ο Πούτιν κηρύσσει τον Πριγκόζιν προδότη και παράνομο και ανακοινώνει τις αντίστοιχες εντολές στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα – μια κρίση διαχείρισης, μια de facto απώλεια εξουσίας», δήλωσε.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, η Wagner «συνεχίζει την πορεία της προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία συνεχίζει να κινείται στο δικό της δρόμο. Στα σύνορα του 1991».

