Η μισθοφορική οργάνωση Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν, έθεσε υπό τον έλεγχό της όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, σύμφωνα με ρωσική πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα ο ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε διάγγελμα στον ρωσικό λαό τονίζοντας πως όσοι είναι υπεύθυνοι για τις εξελίξεις μετά την εξέγερση Πριγκόζιν – χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει- θα τιμωρηθούν, ενώ παράλληλα κηρύχθηκε αντιτρομοκρατικό καθεστώς σε ολόκληρη τη Μόσχα.

Right now in the city of Bobrov in Voronezh region pic.twitter.com/sswdv64Cio — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Την ίδια ώρα ο Γεβγκένι Πριγκόζιν διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control.

English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Βάγκνερ, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δυο ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram που συνδέεται με τη Βάγκνερ, ο κ. Πριγκόζιν εικονίζεται μαζί με Ρώσο υφυπουργό Άμυνας, τον Γιούνος-Μπεκ Εβκούροφ, και τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, στους οποίος κάνει κήρυγμα για το πώς αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες.

Seizure of a building of the Russian Ministry of Defense in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/9GEbCOvIxm — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Εφοδο στα γραφεία της Wagner στην Αγία Πετρούπολη

Την ίδια ώρα εφοδο στα γραφεία της Wagner στην Αγία Πετρούπολη πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου οι ρωσικές Αρχές.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα που επικαλείται το BBC, δύο λεωφορεία με αστυνομικούς και μέλη της εθνικής φρουράς βρίσκονται στο κτίριο.

Παράλληλα, το πρακτορείο Fontanka αναφέρει ότι άνδρες ασφαλείας αναπτύχθηκαν κοντά στη γέφυρα Blagoveshchensky της Αγίας Πετρούπολης, όπου βρίσκονται ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο που συνδέονται με τον επικεφαλής της Βάγκνερ, Γκεβγκένι Πριγκόζιν.