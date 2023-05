Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών επέστρεψε για το 2023, για ακόμη μια φορά με όλη τη λάμψη και την αίγλη που συνοδεύει τον καθιερωμένο ετήσιο εορτασμό του κινηματογράφου.

Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή λίστα ταινιών – τόσο εντός όσο και εκτός του επίσημου διαγωνιστικού τμήματος – όπως το «Asteroid City» του Wes Anderson με πρωταγωνίστριες τις Margot Robbie, Maya Hawke και Scarlett Johansson, το «The Idol» με πρωταγωνιστές τη Lily-Rose Depp και τον Weeknd, αλλά και το reboot του «Indiana Jones» με τον Harrison Ford δίπλα στη Phoebe Waller Bridge. Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε όχι μόνο πολλές πρεμιέρες αλλά και υπέροχες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί – η Croisette διατήρησε το χαλί κόκκινο, κόντρα στα Όσκαρς και το MET gala.

Η δράση στο κόκκινο χαλί ξεκίνησε με τη μεγάλη εναρκτήρια τελετή και την πρεμιέρα της ταινίας «Jeanne du Barry», την οποία παρακολούθησε η Elle Fanning με ένα εξαίσιο φόρεμα Alexander McQueen.

Η δεύτερη βραδιά του κινηματογραφικού φεστιβάλ ήταν αφιερωμένη στα μεγάλα λευκά φορέματα, καθώς η Gemma Chan και η Viola Davis φόρεσαν και οι δύο ιβουάρ φορέματα για την πρεμιέρα της ταινίας «Monster».

H τρίτη βραδιά ήταν η μεγάλη βραδιά της Phoebe Waller-Bridge για την πρεμιέρα της ταινίας Indiana Jones And The Dial Of Destiny.

Εδώ είναι μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις των σταρ που φώτισαν το κόκκινο χαλί μέχρι στιγμής.

Η Helen Mirren συνδύασε τα μαλλιά της με ένα γαλάζιο φόρεμα Del Core και μια τσάντα Aspinal of London.

Η Sara Sampaio περπάτησε στo κόκκινο χαλί με ένα πανέμορφο πορτοκαλί φόρεμα Zuhair Murad.

Η Brie Larson φόρεσε Chanel για την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ.

Η Alessandra Ambrosio φόρεσε ένα λαμπερό φόρεμα με κουκούλα από τη συλλογή υψηλής ραπτικής φθινόπωρο/χειμώνας 2005 του Elie Saab, με κοσμήματα Pomellato.

Η Fan Bingbing φόρεσε ένα δραματικό φόρεμα Christopher Bu με σχέδιο τίγρης για την τελετή έναρξης.

Η Uma Thurman φόρεσε ένα ροζ φόρεμα Dior με μια κατακόκκινη κάπα και κοσμήματα Chopard.

Η Ναόμι Κάμπελ έλαμψε με ασημί Celine και κοσμήματα Chopard.

Ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τη σύζυγό του Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – με υψηλής ραπτικής Elie Saab – και την κόρη του Κάρις Ζέτα Ντάγκλας, με τις δύο γυναίκες να φορούν κοσμήματα Chopard.

Η Neelam Gill περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα δραματικό φόρεμα με βολάν του Rami Al Ali.

Η Aishwarya Rai Bachchan εμφανίστηκε στο χαλί με μια μοναδική δημιουργία της Sophie Couture με λεπτομέρειες από ελαφρύ αλουμίνιο και έναν χαρακτηριστικό σφιχτό κορσέ.