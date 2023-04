Τη Δευτέρα 1η Μαΐου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γιορτάζει την Άνοιξη με μια μεγάλη γιορτή στο ανθισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, μουσική, χορός, καγιάκ στο Κανάλι, δημιουργικά εργαστήρια ξεδιπλώνονται σε κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ και μας προσκαλούν να επιστρέψουμε στους ανοιχτούς χώρους του κλείνοντας το μάτι στο καλοκαίρι.

Όλες οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Μουσική | Ξέφωτο

DJ set από τον LABEAST (11.00-12.30, 14.00-15.00)

Bejeezus (12.30-14.00)

Την Πρωτομαγιά, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος πλημμυρίζει μουσική και χαμόγελα και μας προσκαλεί να ζήσουμε όλοι μαζί αξέχαστες ανοιξιάτικες στιγμές, αλλά και μια πρώτη αίσθηση καλοκαιριού.

Το πάρτι ξεκινάει στις 11.00 με ένα χορευτικό DJ set από τον LABEAST.

Στις 12:30, δίνουμε ραντεβού με τους Bejeezus στο Ξέφωτο, για μια συναυλία γεμάτη χορευτική μουσική.

Οι Bejeezus αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια ένα από τα πιο ξεχωριστά μουσικά συγκροτήματα pop χορευτικής μουσικής που καταφέρνουν να μετατρέψουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα ασταμάτητο party. Οι ιδιαίτερες επιλογές τους από αγαπημένα τραγούδια, είτε περασμένων δεκαετιών ή πιο πρόσφατων ραδιοφωνικών hits, σε συνδυασμό με το spicy ηχόχρωμα που προσδίδουν τα πνευστά, σίγουρα δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα big band μουσικής πανδαισίας. Συνδυάζοντας ιδανικά μουσικές επιλογές που περνάνε από το latin στο swing και από την χορευτική pop σε classic rock n’ roll δημιουργούν το απόλυτο feelgood mood. Δείτε βίντεο των Bejeezus

Αθλητισμός & Ευεξία

Καγιάκ στο Κανάλι

10.00-13.00, Κανάλι (από την πλευρά του Κέντρου Επισκεπτών)

Η δραστηριότητα στοχεύει στην γνωριμία με το καγιάκ, ενώ συγχρόνως αποτελεί μια διαφορετική, κωπηλατική ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ!

Έως 20 συμμετοχές ανά 30′. Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας.

Για ενήλικες και παιδιά 8 ετών και άνω. Για συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενήλικα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Δραστηριότητες για παιδιά

Face painting

11.00-15.00, Park Kiosk

Τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων γεμίζουν με χρώματα και ευφάνταστα σχέδια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος!

Δράση ανοιχτής ροής, ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Moutzoures

Εικαστικό εργαστήριο: Ο μαγικός κήπος της κυρίας Κουσάμα

11.00-15.00, Πευκώνας

Για παιδιά 4 ετών και άνω

Με αφορμή τις σειρές γλυπτών της Γιαγιόι Κουσάμα Flowers that bloom tomorrow/ Flowers that bloom at midnight δημιουργούμε φανταστικούς τρισδιάστατους κήπους μέσα στους οποίους μεγαλώνουν τα πολύχρωμα φυτά polka με το πιτσιλωτό φύλλωμά τους.

Έως 20 συμμετοχές (10 παιδιά και 10 συνοδοί) ανά slot. Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Μιχαλίτσα Κοζακοπούλου, εικαστικός-παιδαγωγός

Υποστήριξη εργαστηρίου: Ντορίνα Φουντουλάκη, εικαστικός-κεραμίστρια

Bubble parade

12.00-13.30, Ξέφωτο

Μια συμμετοχική παρέλαση με εκατομμύρια σαπουνόφουσκες! Χαρά, όνειρο, χαμόγελα και αμέτρητες στιγμές ανεμελιάς ζωντανεύουν μέσα από μια μετακινούμενη παρέλαση με σαπουνόφουσκες.

Είσοδος ελεύθερη

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: La Petite Marguerite

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρωτομαγιάς μπορείτε να βρείτε εδώ.