Ο πύραυλος Starship της SpaceX εκτοξεύτηκε με επιτυχία, όμως λίγα λεπτά μετά εξερράγη.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, η πρώτη μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση εκτοξεύτηκε με επιτυχία και κατέληξε σε έκρηξη σχεδόν 4 λεπτά μετά την απογείωση.

SpaceX’s Starship, the most powerful rocket ever built, briefly takes flight then explodes in midair on first launch attempt https://t.co/7fPWwnLKE0 pic.twitter.com/2yZpePHMJJ

— CNN (@CNN) April 20, 2023