Το Maestro ξεκίνησε το παγκόσμιο ταξίδι του στις 17 Μαρτίου και είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως στην πλατφόρμα Netflix.

Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχει ήδη κερδίσει τους συνδρομητές, αφού μόλις τρεις ημέρες μετά την ένταξή της στην πλατφόρμα κατάφερε να μπει στη σχετική δεκάδα. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε την όγδοη θέση στη λίστα του Netflix, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Flixpatrol για την Κυριακή 19 Μαρτίου.

Πρόκειται για τον ιστότοπο που παρέχει αξιολογήσεις και στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές σε δημοφιλείς πλατφόρμες streaming, όπως το Netflix, το Amazon Prime Video και το Disney+.

Επίσης, αυτή τη στιγμή το Maestro έχει συγκεντρώσει πάνω από 5.000 ratings στο IMDb, με τη βαθμολογία του να διαμορφώνεται στο 8,4, ενώ λαμβάνει και πολλά θετικά σχόλια. Οι χρήστες στο Twitter λατρεύουν την πλοκή και το σενάριό της, τις ερμηνείες των ηθοποιών, ενώ θραύση κάνει και το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, «Προσευχή».

Watching Maestro in blue it is a Greek episode and taking place in Athens , it is a great one, and Athens is a beautiful island 💚💚 — ghada / 🇪🇬🇪🇬 (@ghadaal34658185) March 19, 2023

«Είμαι ερωτευμένη με τη μουσική, τη φωτογραφία και την αφήγησή του», «Μόλις ξεκίνησα το Maestro in Blue και ήδη θέλω να μετακομίσω σε ένα ελληνικό νησί», «Πηγαίνετε όλοι να δείτε την πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix, Maestro in Blue», είναι μερικά μόνο από τα σχόλια.

Hey #yargi & #dizi fam,I like to recommend watching #maestro #maestroinblue series the 1st Greek production globally available on #netflix

The series offers impeccable cinematography, music & photography

Set in a picturesque #greek island the story is captivating & emotional pic.twitter.com/B4PRWOccIg — Talentless Mushroom (@TalentlessMush) March 20, 2023

#MaestroInBlue is one of the best things I’ve seen. It’s a whirlwind mix of emotions.. drama, love, pain, agony, anguish, social pressure, you name it. It took me to a remote Greek island and swept me off with its music and melancholy. Such fine writing and storytelling. Bravo! — Vishal Agnihotri (@Dilliwasi) March 20, 2023