Γιατί το γκολ της Ιαπωνίας μέτρησε – Τι λένε οι κανονισμοί της FIFA

Ένα γκολ, μια πρόκριση, μια ιστορία. Το γκολ του Τανάκα για το 2-1 της Ιαπωνίας θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία των Μουντιάλ. Για πολλούς λόγους.

Για τους Ιάπωνες θα μείνει φυσικά λόγω της μεγάλης σημασίας που είχε, καθώς με το συγκεκριμένο γκολ η ομάδα τους κατάφερε να προκριθεί στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 20 χρόνια.

Για τους Γερμανούς θα μείνει ωστόσο λόγω της μεγάλης «σφαλιάρας» που δέχτηκαν, καθώς για δεύτερο σερί Μουντιάλ έμειναν εκτός από τη φάση των ομίλων. Για τον περισσότερο κόσμο ωστόσο θα μείνει λόγω της μεγάλης κουβέντας που έχει φέρει το συγκεκριμένο τέρμα.

Ήταν ή όχι γκολ; Πέρασε ή όχι τη γραμμή η μπάλα; Αρχικά, το τέρμα του Τανάκα ακυρώθηκε, καθώς οι πάντες πίστεψαν πως η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων και παρέμβαση του VAR, το γκολ των Ιαπώνων μέτρησε κανονικά και έτσι η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ.

Υπάρχουν πλάνα τα οποία δείχνουν ότι η μπάλα έχει βγει ολόκληρη. Υπάρχουν ωστόσο και άλλα στα οποία φαίνεται πως η οπτική γωνία ξεγελά το μυαλό και ότι στην πραγματικότητα η μπάλα δεν έχει βγει ολόκληρη για μερικά χιλιοστά.

Τι λέει ο κανονισμός της IFAB και ποια η σημασία του goal line technology σε αυτήν την περίπτωση;

Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό της IFAB η οποία ευθύνεται και για τους… νόμους του ποδοσφαίρου, η μπάλα πρέπει να περάσει ολόκληρη τη γραμμή για να θεωρηθεί σε αυτήν την περίπτωση άουτ. Μπορεί σε πολλά πλάνα να φαίνεται ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη, ωστόσο όπως φαίνεται σε άλλα πλάνα, μερικά χιλιοστά την κρατάνε ακόμα εντός αγωνιστικού χώρου.

Τι λέει από την άλλη το goal line technology. Εάν η συγκεκριμένη φάση είχε γίνει πριν από την εστία, δεν θα υπήρχε γκολ. Σε πιο απλά λόγια, η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη, κάτι που σημαίνει ότι το γκολ των Ιαπώνων μέτρησε σωστά.

For all those saying Japan’s goal was out… pic.twitter.com/oqDildOvGI

