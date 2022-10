Μεγάλη έκπληξη από τον Μίτσελ στην 11αδα με τον ΟΦΗ – Βασικός ο Ντόι!

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Γεντί Κουλέ για την 7η αγωνιστική της Superleague, με τον Μίτσελ να ανακοινώνει την ενδεκάδα των ερυθρόλευκων με μια μεγάλη έκπληξη.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα τον νεαρό Ανδρέα Ντόι, ο οποίος κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τζολάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Άβιλα, Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ, Εμβιλά, Αγκιμπού, Μπιέλ, Μασούρας, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OFIOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/ar2ydjP9AT

