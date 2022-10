Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο με σκηνές από τις συγκεντρώσεις σε πανεπιστήμια, κυρίως στην Τεχεράνη, αλλά και στην ιερή πόλη Μασχάντ, την δεύτερη σε μέγεθος πόλη του Ιράν.

Στα βίντεο εμφανίζονται δεκάδες διαδηλωτές τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Η πόλη έχει πνιγεί στο αίμα, αλλά οι καθηγητές μας σιωπούν!», φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στο Πανεπιστήμιο του Καράζ, στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε από την μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα το Όσλο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, περίπου 60 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η Iran Human Rights ανακοίνωσε τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Περισσότεροι από 1.200 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Ακτιβιστές, δικηγόροι και δημοσιογράφοι έχουν επίσης συλληφθεί, σύμφωνα με τις ΜΚΟ.

Στο εξωτερικό, διαδηλώσεις αλληλεγγύης, στις οποίες συμμετείχε και η ιρανική διασπορά, οργανώθηκαν σε περισσότερες από 150 πόλεις, ανάμεσά τους η Ρώμη, το Βερολίνο, η Λισαβώνα και το Τόκιο.

One of the things I love about #Berlin is that it «answers the call».

Today for #IranProtests2022 and #mashamini #Khamenei #IranRevolution2022 #Iran pic.twitter.com/PUsRXLE3Zd

— Blinda! (@Blinda000) October 1, 2022