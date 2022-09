Σάκκαρη: «Διαφωνώ με τους «δημοσιογράφους» του Twitter που δεν έχουν ζωή»

Η Μαρία Σάκκαρη μετά από έναν απαιτητικό αγώνα κατάφερε να επικρατήσει της Αράνθα Ρους με 2-1 σετ (3-6, 6-2, 6-3) και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του τουρνουά της Πάρμα.

Η ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε να χάνει στο πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση κάνοντας την ανατροπή, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της Πάρμα, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ζανέφσκα (Νο.97) από το Βέλγιο.

Μετά το τέλος του ματς, η Σάκκαρη μίλησε σε ιταλικό ΜΜΕ, σχολιάζοντας όσους κριτικάρουν μέσω twitter τις αποδόσεις των τενιστριών.

«Το επίπεδο του WTA είναι πολύ υψηλό. Διαφωνώ με τους δημοσιογράφους του Twitter που δεν δεν έχουν ζωή και απλά κριτικάρουν παίκτριες. Πρέπει να σέβεσαι κάθε παίκτρια, γιατί δεν ξέρεις τι έχουν περάσει. Πρέπει να σέβεσαι το τένις γυναικών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#Sakkari answers to @Alenize82: «WTA level is very high. I disagree with Twitter «journalists» that have no life and just criticizes players. You have to respect every singles player, because you don’t know what they are going through, you have to respect women tennis and players https://t.co/I3sRyqpBi1

— Lorenzo Ercoli (@Ladal17) September 28, 2022