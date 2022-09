Πρόστιμο 40 χιλιάδων δολαρίων στον Άντονι Έντουαρντς για ομοφοβικό σχόλιο

Το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο 40.000 δολαρίων στον γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς, για «προσβλητική και υποτιμητική γλώσσα» που χρησιμοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

O 21χρονος χρησιμοποίησε ομοφοβική γλώσσα σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο απαθανάτισε μία ομάδα ανδρών που βρισκόταν στον δρόμο και συζητούσε. Χρησιμοποίησε υποτιμητικούς όρους για αυτούς στο βίντεο, το οποίο εμφανίστηκε στο Instagram Live και αργότερα διαγράφηκε προτού βρει τον δρόμο του σε άλλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που είπα ήταν ανώριμο, προσβλητικό και ασεβές και λυπάμαι απίστευτα», έγραψε ο Έντουαρντς σε απολογητική του δήλωση που αναρτήθηκε στο Twitter. «Είναι απαράδεκτο για μένα ή για οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα με τόσο προσβλητικό τρόπο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό. Μεγάλωσα καλύτερα από αυτό!», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο Hall of Famer Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ τοποθετήθηκε επί του θέματος, τονίζοντας ότι η συγγνώμη του Έντουαρντς δεν ήταν αρκετή… «Δεν νομίζω ότι μια συγγνώμη – όσο εγκάρδια κι αν είναι – είναι αρκετή», έγραψε στο substack, προσθέτοντας: «Ο Έντουαρντς πρέπει να επιδιορθώσει τη ζημιά με κάποια εθελοντική κοινωνική υπηρεσία με οργανώσεις LGBTQ+, ιδιαίτερα ομάδες νέων, για να δείξει την υποστήριξή του. Εάν δεν μπορεί να κάνει τόσα πολλά για να αναιρέσει τη ζημιά που προκάλεσε, τότε η συγγνώμη του δεν έχει νόημα».

Anthony Edwards is wild for this man 😭 pic.twitter.com/ccSkkDfe1E

— HaterMuse (@HaterMuse) September 11, 2022