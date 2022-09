Μύθος Αντσελότι: Μόλις ο δεύτερος προπονητής με 100 νίκες στο Champions League

Παρότι δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να λυγίσει τη Λειψία μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και να επικρατήσει με 2-0 για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Αυτή ήταν μια νίκη που ο Κάρλο Αντσελότι έχει το δικαίωμα να την πανηγυρίσει περισσότερο από κάθε άλλον, καθώς ο ιταλός «θρύλος» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έγινε από χθες το βράδυ μόλις ο δεύτερος κόουτς στην ιστορία του Champions League που φθάνει τις 100 νίκες στο θεσμό.

Ο Ιταλός έφθασε τις 100 νίκες με το «τρίποντο» απέναντι στη Λειψία και μπήκε σε ένα πάρα πολύ κλειστό κλαμπ, στο οποίο μέχρι και χθες βρισκόταν μονάχα ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έχει 102 νίκες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Αντσελότι, από την πλευρά του, μεγαλώνει και άλλο το μύθο του, καθώς είναι και ο προπονητής με τις περισσότερες κατακτήσεις Champions League.

Carlo Ancelotti’s managerial record in the #UCL

◉ 180 games

◉ 100 wins

◉ 4 trophies

The second manager to reach a century after Sir Alex Ferguson. 🤨 pic.twitter.com/mx0L9ufhJg

