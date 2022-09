An employee of the vaccine company Bavarian Nordic shows a picture of a vaccine virus on a display in a laboratory of the company in Martinsried near Munich, Germany, May 24, 2022. The company, headquartered in Denmark, is the only one in the world to have approval for a smallpox vaccine called Jynneos in the U.S. and Imvanex in Europe, which is also effective against monkeypox. REUTERS/Lukas Barth

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 22 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου, εξετάστηκαν 664 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα. Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε το στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Ένα εξ αυτών ταυτοποιήθηκε ως υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 (ΒΑ.2.75.2), δηλαδή η παραλλαγή «Κένταυρος». Κορωνοϊός: 33.590 κρούσματα σε μία εβδομάδα, 101 διασωληνωμένοι και 129 θάνατοι Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 61.470 αλληλουχηθέντα δείγματα (60.737 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 733 από εισαγόμενα). Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 04 Σεπτεμβρίου 2022, οι δύο πιο συχνές υποπαραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.5 με ποσοστό 89,7%, ακολουθούμενο από το BA.4 με ποσοστό 5,5%. Τα συμπτώματα της «Κένταυρος» Τα συμπτώματα της υποπαραλλαγής «Κένταυρος» είναι παρόμοια με των άλλων υποπαραλλαγών της Omicron και περιλαμβάνουν: βήχα

πυρετό

κόπωση

πονοκέφαλο

ρινική συμφόρηση και/ή καταρροή Οι ειδικοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πιο σοβαρή ασθένεια από το σημερινό στέλεχος της Όμικρον, η οποία ωστόσο θα είναι πιο ήπια από τις προηγούμενες Δέλτα και Άλφα.