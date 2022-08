Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο είδαν το όνειρο τους να γίνεται πραγματικότητα, όπως οι ίδιοι τόνισαν, καθώς έχουν τη χαρά να συμμετέχουν όλοι μαζί στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας ενόψει Eurobasket 2022.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζονται όλοι την χαρά τους καθώς ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας θεώρησε σωστό να «επιτεθεί» στους «AntetokounBros», λόγω της παρουσίας τους στην ελληνική Εθνική ομάδα.

Οι διαχειριστές του λογαριασμού δημοσίευσαν συνολικά τρία tweets στα οποία ειρωνεύονται τους τέσσερις παίκτες της «επίσημης αγαπημένης».

Συγκεκριμένα, στην πρώτη κάνουν repost την ανάρτηση του Γιάννη όπου δηλώνει ευλογημένος που είναι με τα αδέλφια του στη «γαλανόλευκη» και τη συνοδεύουν με ένα ειρωνικό meme.

Στη δεύτερη, ανέβασαν τη νίκη της ομάδας τους επί της Ελλάδας στα προκριματικά των Ολυμπιακών αγώνων του 2012 σημειώνοντας πως: «Τυχαία βρήκαμε κάποια στιγμιότυπα».

Κλείνουν λέγοντας: «Τέλος πάντων, από τη στιγμή που είσαι εκεί, τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας επιστρέφουν στις 25 Αυγούστου με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πολλοί Ολυμπιονίκες θα επιστρέψουν. Σιγουρέψου ότι θα μας παρακολουθήσεις»

Anyway since you’re here, the real Naija boys return August 25th in the World Cup qualifiers.

Several Olympians will be returning. Make sure you keep up with us.🫡🇳🇬 pic.twitter.com/hurAuuMD2Y

— D’Tigers | Nigeria Basketball (@NigeriaBasket) August 6, 2022