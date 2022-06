Εξορμήσεις στη Μύκονο και στην Πόλη των Δόγηδων

Οι αχτίδες του ήλιου έπεφταν πάνω στα γαλάζια νερά δημιουργώντας χιλιάδες εκθαμβωτικά παιχνιδίσματα. Παιχνίδια τρελά στο χρώμα των διαμαντιών αλλά και των σμαραγδιών που έμοιαζαν με αυτά που χρησιμοποιεί στις παγκοσμίου φήμης πλέον συλλογές του ο Νίκος Κούλης, ο οποίος μας χάρισε μία «ιδιαίτερη» βραδιά (και με μικρού μήκους, εξαιρετική ταινία παρακαλώ) στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς.

Η Τίτι Βανίλι λέει ότι έχει παραγγείλει σε μεγάλους ιταλικούς και γαλλικούς οίκους να φτιάξουν ειδικά για εκείνη γαλάζια και ροζ μπικίνι. Είναι τόσες πολλές άλλωστε οι βαπτίσεις (από την αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι τη Μύκονο, την Αντίπαρο, τη Σαντορίνη, την Πάτμο και τη Βενετία) που αισθάνεται ότι πρέπει να είναι πανέτοιμη. Κυρίως ροζ μπικίνι μαζί με τα θεαματικά βραδινά φορέματα και τα κρυσταλλιζέ παπούτσια Bottega Veneta στις βαλίτσες Louis Vuitton που «φορτώνονται» σε yachts και ιδιωτικά αεροπλάνα.

Η Τίτι Βανίλι μού ψιθύρισε στο αφτί ότι αγόρασε δύο φορέματα από αυθεντικά πανάκριβα κρύσταλλα για τις βαπτίσεις των τέκνων του ζεύγους Πατίτσα – Χρουσαλά (σε λίγα εικοσιτετράωρα στη Μύκονο) και την πολυαναμενόμενη της μικρότερης κόρης του ζεύγους Κούστα στις 23 Ιουνίου (με «φόντο» τη Βενετία).

Old money εφοπλιστής έφθασε στο dinner κατευθείαν από το αεροδρόμιο. Βρισκόταν στη Γηραιά Αλβιώνα (εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά πολλά χρόνια) όπου γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα το Πλατινένιο Ιωβηλαίο. (Τα 70 χρόνια της Queen Elisabeth στον θρόνο.) Οι έλληνες «φίλοι» της γηραιάς βασίλισσας επέλεξαν να γιορτάσουν στο always classic εστιατόριο του The Claridges και στο Annabel’s.