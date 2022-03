Το TikTok ανακοίνωσε χθες (6/3) ότι αναστέλλει τη δυνατότητα ανάρτησης νέων βίντεο στην πλατφόρμα του από τη Ρωσία, εξαιτίας της νέας ρωσικής νομοθεσίας που ποινικοποιεί τη μετάδοση ειδήσεων που έχουν στόχο να «δυσφημούν» τον ρωσικό στρατό με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία.

«Το TikTok είναι μια διέξοδος δημιουργικότητας και ψυχαγωγίας που μπορεί να αποτελέσει πηγή ανακούφισης και ανθρώπινης σύνδεσης σε μια περίοδο πολέμου. Ωστόσο, η ασφάλεια των υπαλλήλων μας και των χρηστών μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Λόγω του νέου νόμου για τις ‘ψευδείς ειδήσεις’ δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε την ανάρτηση νέου περιεχομένου ενώ εξετάσουμε τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του για την ασφάλεια των εργαζομένων στο TikTok και των χρηστών του», εξήγησε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω Twitter.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν τα βίντεο που αναρτώνται από το εξωτερικό θα είναι διαθέσιμα για τους χρήστες της πλατφόρμας.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022