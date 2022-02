Νέος βομβαρδισμός έγινε στο Χάρκοβο από τις ρωσικές δυνάμεις τη Δευτέρα το μεσημέρι, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν τη σφοδρότητα των βομβαρδισμών, με λάμψεις, φωτιές και εκρήξεις να έχουν καταγραφεί στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.

This shows them bombarding the centre of Kharkiv.🇺🇦

Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD

— Jimmy (@JimmySecUK) February 28, 2022