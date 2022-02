72η Μπερλινάλε: Το μέλλον είναι γυναίκα!

Με την απονομή των βραβείων έληξε το βράδυ της Τετάρτης η μικρότερης διάρκειας φέτος (εξαιτίας υγειονομικών λόγων) 72η Μπερλινάλε. Το γυναικείο φύλο φαίνεται να είναι κυρίαρχο στις αποφάσεις του προέδρου της κριτικής επιτροπής Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και των υπόλοιπων μελών της. Το μήνυμα ήταν σαφές: αυτή είναι πλέον η ώρα των γυναικών!

Αν μάλιστα κάτι κυριολεκτικά «βγάζει μάτι» είναι ότι δεν δόθηκε βραβείο …ανδρικής ερμηνείας. Αντιθέτως δόθηκαν δυο βραβεία για ερμηνείες από γυναίκες: πρώτου και δεύτερου ρόλου, αντιστοίχως για την Γερμανίδα Μελτέμ Καπτάν («Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush») και για την μικτής καταγωγής (Ιάβα, Κίνα, Ινδονησία) Λάουρα Μπασούκι («Νανά»).

Η Χρυσή Αρκτος δόθηκε στην ισπανο ιταλική ταινία «Acarras», επίσης γυναίκας, της καταλανής Κάρλα Σιμόν. Η ταινία πραγματεύεται τις ριζικές αλλαγές στην ζωή μιας οικογένειας αγροτών της Καταλονίας από την στιγμή που ο ιδιοκτήτης της μεγάλης περιουσίας όπου εργάζονται πεθαίνει και ο ισόβιος κληρονόμος του αποφασίζει να πουλήσει τη γη.

Αλλά και το βραβείο σκηνοθεσίας απέσπασε γυναίκα, η Γαλλίδα Κλερ Ντενίς για το ρομαντικό δράμα «Avec amour et acharnement» με τους Ζιλιέτ Μπινός και Βενσάν Λιντόν. Το «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush» είναι η μόνη ταινία του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος που κέρδισε δύο βραβεία – το άλλο είναι του σεναρίου, επίσης από γυναίκα την Γερμανίδα Λάιλα Στίλερ. Οσο για την Αργυρή Άρκτο – βραβείο της επιτροπής δόθηκε στο «Rope of gems» της Μεξικάνας Νατάλια Λόπες Γκαγιάρδο.

Υπήρξαν βέβαια άντρες από το επίσημο διαγωνιστικό που κέρδισαν βραβεία: ο κορεάτης Χονγκ Σανγκ Σου πήρε την Αργυρή Αρκτο – Μεγάλο βραβείο της Επιτροπής για την ταινία «The novelist’s film», οι Ρίτι Παν και Σαρίτ Μανγκ από την Καμπότζη το καλλιτεχνικής συμβολής για το ντοκιμαντέρ «Everything will be OK και o Eλβετός Μάικλ Κοχ (ειδική μνεία για το «Drii Winter»).

Τέλος, μια Ελληνίδα, η Αρτεμις Αναστασιάδου έφυγε επίσης κερδισμένη. Η μικρού μήκους ταινία της «Vancouver» κέρδισε ειδική μνεία στο τμήμα Generation Kplus.