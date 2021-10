Ο αριθμός των νεκρών από τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε σιιτικό τέμενος στην πόλη Κανταχάρ, αυξήθηκε σε τουλάχιστον 63 νεκρούς, όπως δήλωσε σήμερα μία πηγή ενός τοπικού νοσοκομείου, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε επίσης, στους 83 τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τρεις βομβιστές αυτοκτονίας πραγματοποίησαν την αιματηρή επίθεση, χθες στην Κανταχάρ, ενώ ένας τέταρτος πυροβολούσε κατά των πιστών στο τέμενος.

Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση SITE Intelligence Group, που παρακολουθεί τις διαδικτυακές δραστηριότητες των τζιχαντιστικών οργανώσεων, κοινοποίησε μία ανακοίνωση που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (έχει απαγορευτεί στη Ρωσία) στην οποία, η αναφερόμενη ισλαμική οργάνωση, αναφέρει ότι ήταν πίσω από αυτό που χαρακτηρίζει ως μία διπλή βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Επρόκειτο για τη δεύτερη αιματηρή επίθεση από μία οργάνωση που συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, κατά σιιτικού τεμένους, σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.

The suicide bombing happened in Fatimah Bargah mosque in Kandahar. The numbers casualties appears to be very high.

