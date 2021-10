Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση δύο βομβιστών-καμικάζι εν μέσω της προσευχής της Παρασκευής σε σιιτικό τέμενος της Κανταχάρ στο Αφγανιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 πιστούς και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Σε ανακοίνωση στο πρακτορείο «ειδήσεων» Άμακ, όργανο προπαγάνδας της τρομοκρατικής οργάνωσης, υποστηρίζεται πως δύο μαχητές της πυροβόλησαν και σκότωσαν τους φρουρούς του τεμένους, εισέβαλαν στον χώρο λατρείας και πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί εν μέσω δύο ομάδων πιστών, η μία από τις οποίες αριθμούσε κάπου 300 ανθρώπους.

Πρόκειται για το δεύτερο αιματοκύλισμα μέσα σε λίγες μέρες εναντίον σιίτικου τεμένους και μάλιστα σε μία πόλη που αποτελεί παραδοσιακό προπύργιο των σκληροπυρηνικών σουνιτών και εκ νέου κυβερνώντων Ταλιμπάν.

The suicide bombing happened in Fatimah Bargah mosque in Kandahar. The numbers casualties appears to be very high.

Graphic content:Pictures from inside the Imam Bargah mosque show shattered bodies lying on the ground. At least 32 people have been killed and 45 others wounded after an explosion during Friday prayers in the Afghan city of Kandahar.#Afganistan

