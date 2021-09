President of the main opposition SYRIZA party, Alexis Tsipras, delivers his annual keynote speech during his visit at the 85th Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 18, 2021. / Ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην 85η ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Η προστασία της εργασίας αποτελεί προτεραιότητα της «Νέας Αρχής», που αποτελεί και το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το ανέπτυξε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ως αναγκαία συνθήκη οικονομικής ανάπτυξης, τόνισε ο κ. Τσίπρας, στο πλαίσιο αυτό, «έχουμε ήδη έτοιμες τις πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις», με πρώτη και σημαντικότερη την αύξηση του Κατώτου μισθού στα 800 ευρώ. Η «αόρατη Διεθνής» της Μαφίας Αναλυτικά, τα μέτρα που παρέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για την προστασία της εργασίας: Την πρώτη μέρα της νέας προοδευτικής διακυβέρνησης θεσμοθετούμε τη γενναία αύξηση του Κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.

Καταργούμε τον Νόμο Χατζηδάκη που καταργεί το οκτάωρο εργασίας και θεσμοθετεί απλήρωτες υπερωρίες.

Εγκαθιδρύουμε ισχυρό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Αποκαθιστούμε και διευρύνουμε τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας.

Επαναφέρουμε τον βάσιμο λόγο απόλυσης.

Ενισχύουμε ξανά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Αποκαθιστούμε το Συνταγματικό δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Ρυθμίζουμε τη τηλεργασία.

Μετατρέπουμε σε αορίστου χρόνου τις συμβάσεις όσων εργάζονται με μπλοκάκια και διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Μειώνουμε το όριο των υπερωριών και καταργούμε το θεσμό της υπερεργασίας.

Αποκαθιστούμε και κατοχυρώνουμε θεσμικά το δικαίωμα στην απεργία.

Εφαρμόζουμε πιλοτικά το 35ώρο, χωρίς μείωση αποδοχών και με αντισταθμιστικά μείωσης του μη μισθολογικού κόστους για όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν.

Ενισχύουμε τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στο Δημόσιο τομέα.

Προχωρούμε άμεσα σε ένα ειδικό πρόγραμμα brain gain, με ενίσχυση της απασχόλησης για 50.000 νέους επιστήμονες διάρκειας 24 μηνών, με αυξημένες αμοιβές.

Υλοποιούμε άμεσα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 100.000 εργαζόμενους, με έμφαση στις γυναίκες, διάρκειας 12 μηνών, με παράλληλη κατάρτιση και επανακατάρτιση.

Τέλος, αναγνωρίζουμε τους αόρατους εργαζόμενους σε πλατφόρμες ως μισθωτούς με εξαρτημένη εργασία, δίνοντάς τους δικαιώματα σε κατοχυρωμένο μισθό, ωράρια και ασφάλεια. «Διαγραφή μέρους χρεών της πανδημίας» Για τα χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως είναι ήδη έτοιμες οι πρώτες παρεμβάσεις. Και τόνισε πως «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» θα διαγράψει μέρος του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: Προχωρούμε σε διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε στο διάστημα της πανδημίας για φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και αγρότες.

Καταργούμε τον πτωχευτικό Κώδικα Μητσοτάκη που οδηγεί χιλιάδες νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, σε πτώχευση.

Θεσμοθετούμε μόνιμο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Θεσμοθετούμε την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης.