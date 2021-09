Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμη αν η επιτυχία της υπερηρωικής περιπέτειας «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» των Marvel Studios, που σημείωσε εισπράξεις άνω των 70 εκατομμυρίων δολαρίων το περασμένο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, αποτελεί προμήνυμα για τη μετα-πανδημική αναγέννηση του σινεμά, όμως σίγουρα έδωσε σε εταιρείες παραγωγής, αιθουσάρχες και λάτρεις του κινηματογράφου μια πολύ αναγκαία ένεση αισιοδοξίας – παρ’ όλο που τις ίδιες περίπου ημέρες ανακοινωνόταν η αναβολή της πρεμιέρας κάποιων πολυαναμενόμενων επίδοξων μπλοκμπάστερ του Χόλιγουντ, όπως το «Top Gun: Maverick», που η πρώτη προβολή του δεν θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου του 2021 αλλά στις 27 Μαΐου του 2022 (και το «Mission: Impossible 7», που θα το δούμε στις 30 Σεπτεμβρίου αντί για τις 27 Μαΐου του 2022, φυσικά).

Μετρώντας αντίστροφα

Προς το παρόν, ξέρουμε μία ταινία την οποία περιμένει με μεγάλη αγωνία ολόκληρος ο πλανήτης, η οποία θα κάνει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) τη (θριαμβευτική, όπως όλα δείχνουν) έξοδό της στους κινηματογράφους στις 30 Σεπτεμβρίου, και αναφερόμαστε φυσικά στο «No Time to Die», το 25ο φιλμ με ήρωα τον Τζέιμς Μποντ.

Η πορεία του προς τη μεγάλη οθόνη μόνο επεισοδιακή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Αρχικά επρόκειτο να προβληθεί στα σινεμά ανά τον πλανήτη τον Νοέμβριο του 2019. Επειτα ωστόσο από την αποχώρηση από το εγχείρημα του σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ, αυτό κατέστη αδύνατο. Οι παραγωγοί προσπάθησαν να βρουν μια ημερομηνία στον Φεβρουάριο του 2020, κατέληξαν στον Απρίλιο του 2020, λογάριαζαν όμως χωρίς τον κορωνοϊό. Ολόκληρη η υφήλιος αντιμετώπιζε μια πρωτόγνωρη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι φαν του 007 θα έπρεπε να κάνουν κι άλλη υπομονή, αυτή τη φορά μέχρι τον Νοέμβριο του 2020. Παρότι το στούντιο της MGM είχε ήδη ξοδέψει 66 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της ταινίας (και άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία της), όσο πλησίαζε η επίμαχη ημερομηνία γινόταν φανερό ότι οι θεατές εξακολουθούσαν να αποφεύγουν τις κλειστές αίθουσες, έτσι η πρεμιέρα μεταφέρθηκε τον περασμένο Απρίλιο και τελικά, στις αρχές του τρέχοντος έτους, ελήφθη η απόφαση να προβληθεί ο Τζέιμς Μποντ αφότου προχωρήσει λίγο το εμβολιαστικό πρόγραμμα, δηλαδή τώρα, το φθινόπωρο του 2021.

Ολες αυτές οι αναβολές και καθυστερήσεις είχαν, όπως είναι αναμενόμενο, το κόστος τους και τώρα η υπερπαραγωγή θα πρέπει να ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχημένη. Η μετάλλαξη Δέλτα δεν ευνοεί ακόμη τέτοιου τύπου κοσμοσυρροή στα σινεμά. Αξίζει να σημειωθεί πως το «Fast & Furious 9», το μεγαλύτερο μπλοκμπάστερ του καλοκαιριού, μόλις που κατάφερε να συγκεντρώσει 642 εκατομμύρια δολάρια από τα εισιτήρια που έκοψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία παραγωγής είχε δοκιμάσει να πουλήσει το «No Time to Die» σε όποια πλατφόρμα streaming ήθελε να προβάλει σε αποκλειστικότητα την ταινία, αλλά έχοντας ορίσει το αντίτιμο στο αστρονομικό ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων δεν βρέθηκε τελικά αγοραστής. Δύσκολος λοιπόν ο στόχος, όμως ο βρετανός πράκτορας έχει φέρει εις πέρας πολύ πιο απαιτητικές αποστολές.

Αυτή πάντως θα είναι σίγουρα η πέμπτη (και τελευταία) φορά που θα δούμε τον Ντάνιελ Κρεγκ στον συγκεκριμένο ρόλο και κάποιες πρώτες εντυπώσεις μαρτυρούν πως όλοι έβαλαν τα δυνατά τους να μας αποχαιρετήσει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη κάθισε ο Κάρι Φουκουνάγκα («True Detective», «It» κ.τ.λ.), τα τρέιλερ που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου προδιαθέτουν για ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ασταμάτητη δράση. Την εμφάνισή τους στο φιλμ θα κάνουν κάποιοι παλιοί μας γνώριμοι, όπως η γοητευτική Γαλλίδα Λεά Σεϊντού, την οποία γνωρίσαμε στο «Spectre» του 2015 και επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως δρ Μαντλίν Σουάν, ερωτική σύντροφος του Μποντ. Θα δούμε φυσικά ξανά τον Μπεν Γουίσο ως Q, τη Ναόμι Χάρις ως Μανιπένι, τον Τζέφρι Ράιτ ως Φίλιξ Λάιτερ, πράκτορα της CIA, τον Κριστόφ Βαλτς ως Ερνστ Σταύρο Μπλόφελντ και τον Ρέιφ Φάινς ως Μ. Φυσικά θα υπάρχει ένας καινούργιος, ανατριχιαστικός «κακός» στην υπόθεση και τον υποδύεται ο Ράμι Μάλεκ, ενώ στις νέες αφίξεις περιλαμβάνονται η Λασάνα Λιντς που ενσαρκώνει μια ατρόμητη agent της MI6 και η φλογερή Ανα ντε Αρμας (συμπρωταγωνίστρια του Κρεγκ στο μπλοκμπάστερ «Στα μαχαίρια» του 2019), η οποία παίζει την Παλόμα, μια νέα πράκτορα της CIA. Το τραγούδι των τίτλων αρχής το ερμηνεύει η νεαρή, αντισυμβατική σταρ της ποπ Μπίλι Αϊλις.

Η πλοκή έχει ως εξής: πέντε χρόνια μετά τη σύλληψη του Μπλόφελντ, ο Μποντ έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Η νηνεμία θα αποδειχθεί βραχύβια, διότι ο φίλος του Φίλιξ Λάιτερ από τη CIA θα τον προσεγγίσει και θα του ζητήσει να τον βοηθήσει να εντοπίσει τον Βάλντο Ομπρουτσεφ, έναν σημαντικό επιστήμονα η τύχη του οποίου αγνοείται. Οταν καταλαβαίνει ότι ο Ομπρουτσεφ έχει απαχθεί, ο Μποντ θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με έναν δαιμόνιο τύπο, τα σχέδια του οποίου θα μπορούσαν να κοστίσουν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 53χρονος άγγλος σταρ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2015 ότι θα προτιμούσε να κόψει τις φλέβες του παρά να ξαναπαίξει τον Τζέιμς Μποντ, αλλά οι παραγωγοί τού άλλαξαν γνώμη με ένα σενάριο που δημιουργεί μια αίσθηση συνεκτικότητας και στις πέντε ταινίες, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο βάθος στον διάσημο χαρακτήρα του Ιαν Φλέμινγκ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο Μποντ του Κρεγκ είναι αυτός που πίνει περισσότερο αλκοόλ σε σύγκριση με τους προηγούμενους 007 και εκείνος με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στις συντρόφους του, καθώς το 66% των γυναικών που συνδέθηκαν ερωτικά μαζί του έχει φύγει πρόωρα από τη ζωή. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιλογή του είχε αρχικά διχάσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τον Τζέιμς Μποντ ξανθό, όμως οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν παταγωδώς με το «Casino Royale» (2006), το οποίο θεωρείται πλέον από πολλούς η καλύτερη ταινία στα σχεδόν 60 χρόνια της σειράς.

O πολυσχιδής Κρεγκ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ γεννήθηκε στο Τσέστερ το 1968 και παίζει στο θέατρο από τα παιδικά του χρόνια. Το ντεμπούτο του στο σινεμά το έκανε το 1992 με την ταινία «The Power of One». Ακολούθησαν εμφανίσεις στη βρετανική τηλεόραση, ενώ στα τέλη των 90s άρχισε να γίνεται γνωστός για τις προκλητικές εμφανίσεις του σε ανεξάρτητες παραγωγές, όπως το «Αγάπη είναι ο διάβολος» (1998). Στις αρχές των 00s έπαιξε μικρούς ρόλους σε μπλοκμπάστερ όπως το «Lara Croft: Tomb Raider» (2001), αλλά και οσκαρικού προφίλ φιλμ σαν το «Ο δρόμος της απώλειας» (2002). Οι ερμηνείες του στο «Χάπια, Σφαίρες & 2.000.000 Λίρες» (2004) και στο «Η Μητέρα» (2003) είχαν λάβει εξαιρετικές κριτικές. Ανακοινώθηκε πως θα γινόταν ο έκτος ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά που θα ενσάρκωνε τον δημοφιλή ήρωα Τζέιμς Μποντ (διαδεχόμενος τον Πιρς Μπρόσναν) το 2005, μερικές εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων του φιλμ «Μόναχο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, όπου κρατούσε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι ο πρώτος (και μοναδικός μέχρι στιγμής) που γεννήθηκε μετά το big bang του κινηματογραφικού σύμπαντος του 007 το 1962 και ο πρώτος που γεννήθηκε μετά τον θάνατο του Ιαν Φλέμινγκ το 1964. Η πρώτη ταινία Μποντ που θυμάται ο ίδιος να βλέπει κάνοντας παρέα στον πατέρα του ήταν το «Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» του 1973 με τον Ρότζερ Μουρ.

Ο Μποντ έκανε φυσικά τον Κρεγκ διάσημο στα πέρατα του κόσμου, όμως ο ανήσυχος ηθοποιός δεν σταμάτησε να κάνει τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει και άλλες καλές επιλογές, όπως η «Εναντίωση» (2008), «Το κορίτσι με το τατουάζ» (2011), το «Logan Lucky» (2017) και το «Knives Out». Το σίκουελ μάλιστα της τελευταίας αυτής ταινίας κάνει γυρίσματα αυτό το διάστημα στην Ελλάδα με τίτλο «Knives Out 2». Ο Κρεγκ έχει επίσης υπογράψει να παίξει στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τζόναθαν Φράνζεν με τίτλο «Purity». Οσον αφορά τα προσωπικά του, ο καλογυμνασμένος ηθοποιός είναι ζευγάρι από το 2010 με την πολύ όμορφη συμπατριώτισσα και συνάδελφό του Ρέιτσελ Βάις και το 2018 απέκτησαν μαζί μια κόρη.

Ωρα για περιπέτεια

Φυσικά, ο Τζέιμς Μποντ (και ο Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ) έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένα διάσημα brands. Oσον αφορά τα ρολόγια, τα τελευταία χρόνια επιλέγει να φοράει κάποιο μοντέλο της ελβετικής ωρολογοποιίας OΜΕGA. Ο ίδιος έχει δηλώσει όσον αφορά το τωρινό ρολόι που κοσμεί το χέρι του: «Στο «Spectre» είχαμε πραγματικά επικεντρωθεί στη λεπτομέρεια του ρολογιού και στο σχέδιό του. Αυτό το νέο ρολόι επίσης προέκυψε από το συνονθύλευμα πολλών και διαφορετικών συζητήσεων. Αυτό που επικράτησε τελικά ήταν αυτό ακριβώς που ξέρει να κάνει καλύτερα η μάρκα. Πήρε ό,τι πρόταση είχα κάνει και απλώς άρχισε να δουλεύει. Οταν μου έδειξαν το ρολόι, είπα – και το εννοούσα – «τα καταφέρατε». Δεν υπήρχε τίποτα που ήθελα να προσθέσω στο μοντέλο που δημιούργησαν. Eχει μοναδικό στυλ φυσικά, αλλά μοιάζει και με στρατιωτικό ρολόι, που φυσικά μας υπενθυμίζει και όλη την ιστορία που έχει η OMEGA με τον Bρετανικό Στρατό και τα στρατιωτικά ρολόγια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελα να υπάρχουν και η ομάδα της OMEGA τα κατάφερε. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα».

Oσον αφορά το αν ήταν σημαντικό να είναι αυτό το ρολόι ένα OMEGA Seamaster Diver 300M, με λίγα λόγια ένα κλασικό «Bond Watch», ο Κρεγκ περιγράφει: «Eτσι όπως ξεκινάει το «No Time to Die», βγάζει πολύ νόημα. Εκείνος έχει κατά κάποιον τρόπο αποσυρθεί. Είναι στην Τζαμάικα, επάνω στο σκάφος του. Οπότε, περισσότερο τυχαία από ό,τι σκόπιμα, αυτό λειτούργησε μια χαρά. Το γεγονός ότι είναι ένα καταδυτικό ρολόι είναι τέλειο, γιατί υπονοούμε ότι ο Μποντ κάνει κατάδυση από το ξεκίνημα κιόλας της ταινίας. Επίσης, το μπρασελέ που μοιάζει λίγο vintage, με λίγο 70s στυλ, μου φαίνεται ιδανική πινελιά. Μοιάζει με καταδυτικό ρολόι από τα 60s ή τα 70s. Δίνει αυτή την εντύπωση».