FILE PHOTO: A woman holds a small bottle labelled with a "Coronavirus COVID-19 Vaccine" sticker and a medical syringe in this illustration taken October 30, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού, είναι το επόμενο όπλο της κυβέρνησης στον «πόλεμο» με τον κοροναϊό και τις μεταλλάξεις του. Ο σκοπός του υποχρεωτικού εμβολίου, και μάλιστα άμεσα, είναι αφενός η προστασία ομάδων του πληθυσμού που έρχονται άμεσα σε επαφή οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, κι αφετέρου να αποτελέσουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες παράδειγμα προς μίμηση για τους πολίτες που δυσπιστούν. Τρικυμία διαρκείας στην αν. Μεσόγειο - Ο ανταγωνισμός των συμμαχιών και ο ρόλος - κλειδί της Τρίπολης Η μετάλλαξη Δέλτα, που αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα μας, αλλά και η απότομη αύξηση κρουσμάτων έχει ως αποτέλεσμα να φουντώνουν οι συζητήσεις ακόμη και για άμεσο υποχρεωτικό εμβολιασμό. Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Πρώτοι οι εργαζόμενοι στους οίκους ευγηρίας Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον οι συζητήσεις προσανατολίζονται για έναρξη του υποχρεωτικού εμβολιασμού όχι από Σεπτέμβριο όπως προοριζόταν, αλλά μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου το φθινόπωρο να βρει εμβολιασμένο το σύνολο των συγκεκριμένων εργαζομένων. Η κεντρική κατεύθυνση είναι η αρχή να γίνει από τους εργαζομένους στους οίκους ευγηρίας, καθώς εκεί υπάρχουν ευπαθείς ομάδες και η θωράκιση των γηροκομείων της χώρας από τον ιό και την μετάλλαξη Δέλτα είναι υψίστης σημασίας. Μεταλλάξεις και τέταρτο κύμα πρέπει να βρουν εμβολιασμένους όλους τους εργαζόμενους του ΕΣΥ Φυσικά από τους πρώτους στη λίστα βρίσκεται και το υγειονομικό προσωπικό, για τους οποίους ο υποχρεωτικός εμβολιασμός μπορεί να ισχύσει και μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ήδη παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων, ενώ τα μοντέλα των Ελλήνων ειδικών δείχνουν πως σε λίγες εβδομάδες «η βάση» στα κρούσματα θα ξεκινά από τις 2.000 μολύνσεις. Επομένως στόχος είναι το τέταρτο κύμα, το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει και πίεση στο σύστημα υγείας να βρει εμβολιασμένους τους πάντες και κυρίως το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό όπου τα ποσοστά είναι χαμηλά. Οι εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας, αλλά και στο ΕΣΥ δεν είναι οι μόνοι που βρίσκονται ψηλά στη λίστα για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Υποχρεωτικός εμβολιασμός και σε εκπαιδευτικούς τον Αύγουστο; Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο τραπέζι της κυβέρνησης είναι και η υποχρεωτικότητα στους εκπαιδευτικούς. Κι αυτό γιατί αποτελεί παγιωμένη θέση η ομαλή λειτουργία των σχολείων – όλων των βαθμίδων- από Σεπτέμβρη, χωρίς καραντίνες και τηλεργασία. Το πρώτο βήμα για να συμβεί έγινε με τον εμβολιασμό των εφήβων, οι οποίοι θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους από την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο οι μικρότερες ηλικίες είναι ακόμη εκτεθειμένες στον ιό και συγκεκριμένα στη μετάλλαξη Δέλτα, ενώ ακόμη δεν είναι «επιλέξιμες» για εμβολιασμό. Βέβαια τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο αλλά αυτός είναι πολύ μικρότερος από τους ενήλικες ως προς την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών ή θανάτων. Ωστόσο και μόνο το γεγονός πως μπορούν να το κολλήσουν και να το μεταδώσουν κανονικά έχει ως αποτέλεσμα ο «κλήρος» να πέφτει και στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα δεν αποκλείεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο, ώστε να όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι εμβολιασμένοι πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καθώς ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν μπορεί να ισχύσει για το σύνολο του πληθυσμού, καθώς εγείρονται πολλά ζητήματα συνταγματικής φύσης, η κυβέρνηση ποντάρει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Πρόσφατα, άλλωστε, είδαμε ότι πέρασε από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εργαζόμενων στην ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με ανάλυση που είχε κάνει ο Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων (ως προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών) στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης (ECPRD): «Εδώ που έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων που έρχονται σε επαφή διαρκώς με ευαίσθητες ομάδες, όπως οι γιατροί, το υγειονομικό προσωπικό, αυτοί που εργάζονται στους οίκους ευγηρίας, είναι λογικό η στάθμιση να είναι υπέρ της προστασίας της υγείας και άρα, να είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις να έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό». Τόνισε όμως, πως «με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, πρέπει να έχουν εξαντληθεί πρώτα όλα τα άλλα. Δηλαδή μπορεί να εργαστεί εκείνος που να μην έρχεται σε επαφή; Μπορεί να είναι τηλεργασία; Και αν δεν είναι εφικτό, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και μπορούμε να πούμε να έχουμε μια στάθμιση τέτοια που να λέει ότι μπορεί να γίνει αναστολή. Ό,τι έκαναν στην Ιταλία. Μια άδεια άνευ αποδοχών ή μια άδεια σύντομη μετ’ αποδοχών. Δεν σημαίνει όμως, ότι θα περάσουμε κατευθείαν σε απολύσεις όπως ακούγεται». Δέλτα και Δέλτα plus, πόσο επικίνδυνες είναι πια Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share