Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς σε γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEx στην Ινδιανάπολη, ανακοίνωσε η αστυνομία σήμερα, ενώ σύμφωνα με τους New York Times, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ο δράστης αυτοκτόνησε.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ινδιανάπολης δήλωσε ότι οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για την κοινότητα.

«Έχουμε πολλούς ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες», επεσήμανε η Τζίνα Κουκ, ενώ πρόσθεσε ότι κάποιοι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

