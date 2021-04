Με το διπλό όπλο στη φαρέτρα της, την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος (ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς) και τα self test (που μπορούν να εμποδίσουν προληπτικά τη διασπορά) η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά στην τελική ευθεία για την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κοροναϊού.

Οι ημερομηνίες ακόμη δεν έχουν κλειδώσει για το πώς θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, καθώς είναι σαφές πως η κυβέρνηση περιμένει και δίνει μεγάλο βάρος στις εισηγήσεις των ειδικών. Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί πως ένας ακόμη καίριος παράγοντας που η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν είναι η πίεση του χρόνου, καθώς σε έναν μήνα από τώρα ανοίγει επισήμως η φετινή τουριστική σεζόν, κάτι που εξυπακούεται πως για να λειτουργήσει επιτέλους ομαλά πρέπει να ανοίξει και η οικονομική δραστηριότητα ταυτόχρονα.

Τι ανοίγει και πότε – Τα πιθανότερα σενάρια

Malls, κέντρα αισθητικής και φροντιστήρια μόνο όμως για τους μαθητές Λυκείου αναμένεται να σηκώσουν ρολά στις 19 Απριλίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα.

To Σάββατο 24 Απριλίου, ενδέχεται να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του λιανεμπορίου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν κανονικά, δίχως click away και click in shop / click inside.

Σύμφωνα με το MEGA, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη του Πάσχα 4 Μαΐου, μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με τραπεζάκια και θα συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα προστασίας τόσο για εργαζομένους όσο και για πελάτες.

Πάντως στο τραπέζι είναι ακόμη μία ημερομηνία για το άνοιγμα της εστίασης, αυτή της 10ης Μαΐου.

Μάλιστα, πιθανολογείται να τεθεί σε ισχύ και μειωμένο ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα της εστίασης αλλά και η παραχώρηση επιπλέον εξωτερικού χώρου.

14 Μαΐου θα ανοίξουν οι τουριστικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει επίσης πως τόσο οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις όπως και άλλοι περιορισμοί πρέπει να εξεταστούν και υπό αυτό το πρίσμα.

Πώς θα ανοίξει η εστίαση

Με αυστηρά μέτρα προστασίας από τον κοροναίό, λειτουργία μόνο σε εξωτερικούς χώρους και υποχρεωτικά self tests για τους εργαζόμενους, αναμένεται να ανοίξει η εστίαση μετά το Πάσχα.

Η απόφαση για επαναλειτουργία του κλάδου που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία θα γίνει με γνώμονα και την τουριστική περίοδο η οποία ανοίγει επισήμως στις 14 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστεί με τουρίστες στην χώρα.

Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα.

Πάντως οι κανόνες αναμένεται να είναι αυστηροί με το άνοιγμα της εστίασης αφού η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι οι εργαζόμενοι και στην εστίαση θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και αν βρίσκονται θετικοί να το δηλώνουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει δημιουργεί και λειτουργεί ήδη για τα σχολεία.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τη διασπορά του ιού αφού ακόμη και τον Μάιο εκτιμάται ότι δεν θα έχει καμφθεί πλήρως το κύμα της επιδημίας στη χώρα μας.

Τα βασικά σενάρια για το Πάσχα

Στην παρούσα φάση, το βασικό σενάριο περιλαμβάνει την επίδειξη αρνητικού self test στα διόδια, προκειμένου οι πολίτες να ταξιδέψουν σε άλλους νομούς και να συναντηθούν με τους συγγενείς τους. Με άλλα λόγια, μόνο οι αρνητικοί στο τεστ θα μπορούν να ταξιδέψουν, ενώ οι θετικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν το πρωτόκολλο αυτοπεριορισμού.

Αυτοί που έχουν κάνει το self test, αυτοί που έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση του εμβολίου και έχουν λάβει το σχετικό πιστοποιητικό και αυτοί που έχουν νοσήσει, έχουν αναρρώσει και έχουν ανοσία και δεν μεταδίδουν τον ιό, είναι πιθανόν να συμπεριληφθούν στη λίστα όσων θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από νομό σε νομό.

Τέλος, θα επιτρέπεται μόνο μία μετακίνηση/ένας προορισμός – όχι ενδιάμεσες στάσεις, όχι εκδρομές σε άλλες περιοχές.

Ανάλογα και με τα δεδομένα της πανδημίας θα έχει διαμορφωθεί στην κυβέρνηση μια πρώτη εικόνα μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Πότε θα φανεί μείωση στα κρούσματα – Οι περιοχές όπου καταγράφεται ύφεση

Πάντως την ώρα που η χώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα, τα στοιχεία της πανδημίας προβληματίζουν έντονα τους ειδικούς οι οποίοι ελπίζουν ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να φαίνεται φως στο τούνελ.

Για το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νικόλαος Θωμαΐδης.

Όπως ανέφερε τα λύματα Aττικής δείχνουν τάση ύφεσης εδώ και 3 βδομάδες και επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση κρουσμάτων που θα αρχίσει πριν το Πάσχα.

Σημείωσε ότι έχει μειωθεί ο βαθμός θετικότητας. Ωστόσο, τόνισε πως παραμένει σε υψηλά επίπεδα το ιικό φορτίο.

Επεσήμανε ότι αυτό που πρέπει να παρακολουθείται είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και υπογράμμισε πως πολύ αργά θα μειωθούν οι εισαγωγές στις ΜΕΘ και οι θάνατοι.

Ποιες περιοχές εμφανίζουν ύφεση, σταθερότητα ή αύξηση ιικού φορτίου

Ο καθηγητής ανέφερε μεταξύ άλλων πως από τον δείκτη λυμάτων φαίνεται πως υπάρχουν περιοχές που έχουν ύφεση όπως η Αττική αλλά και άλλες που εμφανίζουν σταθερό υψηλό ιικό φορτίο όπως Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και περιοχές που αυξάνεται όπως Κρήτη.

Παράλληλα, σημείωσε πως στα λύματα υπάρχουν και ευρήματα σημαντικής αύξησης στην χρήση αγχολυτικών και καταθλιπτικών καθώς και κοκαΐνης ως αποτέλεσμα της αύξησης της διακίνησης.