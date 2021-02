Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αποκλειστικά στο Mega Cinema, σε α’ τηλεοπτική μετάδοση

Πλούσια δράση, μοναδικά οπτικά εφέ, σασπένς και εξαιρετικές ερμηνείες έρχονται στο Mega Cinema και αυτήν την εβδομάδα.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δύο ακόμα κορυφαίες επιλογές από το Box Office των κινηματογραφικών αιθουσών σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά στο MEGA.

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου στις 22:00 θα παρακολουθήσουμε τη βιογραφική ταινία «Professor Marston And The Wonder Women». Πρόκειται για την αληθινή συγκλονιστική ιστορία του δημιουργού της «Wonder Woman», του πιο γνωστού γυναικείου χαρακτήρα στην ιστορία των κόμικς.

Ο Λουκ Έβανς υποδύεται το δρα Γουίλιαμ Μάουλτον Μάρστον, διακεκριμένο ψυχολόγο και καθηγητή που βρίσκεται σε σχέση με δύο γυναίκες, τη γυναίκα του Ελίζαμπεθ και τη μαθήτριά του Όλιβ. Εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποφασίζει να γράψει μια ιστορία κόμικ για μια ακαταμάχητη υπερηρωίδα που αναχαιτίζει τις σφαίρες με τα περικάρπιά της. Η πρωτοποριακή για την εποχή ιδέα του σκόπευε στη προώθηση δυναμικών γυναικών στην ποπ κουλτούρα, αλλά και να εμπνεύσει τις γυναίκες να διεκδικήσουν την ισότητα.

Πρωταγωνιστούν: Λουκ Έβανς, Ρεμπέκα Χολ, Μπέλα Χίθκοτ και Κόνι Μπρίτον.

Τη σκυτάλη παίρνει στα χέρια του ο αγαπημένος του κοινού Τομ Χάρντι, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στις 21:00 σε μία από τις πιο καθηλωτικές ταινίες της Marvel, το «Venom». Επιστημονική φαντασία, δράση, περιπέτεια καθώς και ένα δυνατό καστ διάσημων ηθοποιών έφεραν το «Venom» στην κορυφή του Box Office στην Αμερική.

Ο ρεπόρτερ Έντι Μπροκ προσπαθεί πεισματικά να καταστρέψει το διαβόητο ιδρυτή του Life Foundation, τον ιδιοφυή Κάρλτον Ντρέικ. Καθώς ερευνά ένα από τα πειράματα του Ντρέικ, ο εξωγήινος συμβιωτής Venom εισχωρεί στο σώμα του Έντι, ο οποίος αποκτά υπερδυνάμεις. Διεστραμμένος, σκοτεινός, απρόβλεπτος και οργισμένος, ο Venom αφήνει τον Έντι να παλεύει με τις ανεξέλεγκτες ικανότητές του, τις οποίες βρίσκει συναρπαστικές. Όσο ο Έντι και ο Venom έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν, έρχονται πιο κοντά.

Πού αρχίζει ο ένας και πού τελειώνει ο άλλος;

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, Μισέλ Γουίλιαμς, Ριζ Άχμεντ, Σκοτ Χέιζ και Ριντ Σκοτ.

