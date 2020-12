Πομπέο σε Τσαβούσογλου : Στόχος των κυρώσεων είναι να εμποδίσουμε τη Ρωσία να έχει έσοδα και επιρροή

Να αποκλιμακώσει την ένταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, μετά τις κυρώσεις για τους S-400, επιχειρεί ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, λέγοντας ότι στόχος είναι να εμποδιστεί η Ρωσία να εξασφαλίσει έσοδα.

Την ίδια ώρα ωστόσο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαμηνύει ότι ότι δεν πρόκειται να υπογραφούν καινούργια ή να ανανεωθούν όσα συμβόλαια τρέχουν με την Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο διαβεβαίωσε τον τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον στην Άγκυρα, εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 δεν έχουν στόχο να «εξασθενίσουν» τις αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας αυτή την εβδομάδα, ο κ. Πομπέο «υπογράμμισε ότι σκοπός των κυρώσεων είναι να εμποδιστεί η Ρωσία να εξασφαλίσει έσοδα, πρόσβαση και επιρροή» στον τουρκικό αμυντικό μηχανισμό.

I spoke this week with Turkish FM @MevlutCavusoglu. Our actions demonstrate that the U.S. will fully implement #CAATSA and prevent Russia from receiving revenue, access, and influence.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2020