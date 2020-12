Άμεση ήταν η κινητοποίηση της τοπικής αστυνομίας του Τρίερ για την ακινητοποιήση του αυτοκινήτου που έπεσε μέσα στο πλήθος σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, καθώς και στη σύλληψη του οδηγού του, ενός 51χρονου Γερμανού υπήκοου.

Τη σύλληψη του οδηγού έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία μέσω Twitter, ενώ σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μεταδίδει η γερμανική Bild, παρουσιάζεται η στιγμή της σύλληψης του δράστη, έξω από το γκρι τζιπ, το οποίο σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, κατευθύνθηκε πάνω στον κόσμο με ταχύτητα που μπορεί να άγγιζε τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πόλη Τρίερ της δυτικής Γερμανίας καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με την αστυνομία να ανακοινώνει πως υπάρχουν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει σαφείς οι λεπτομέρειες του περιστατικού.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών.​

BREAKING: Car hits several people in pedestrian zone in Trier, Germany. Police asking people to avoid the area.#Trier #Germanyhttps://t.co/nOSAM9pyCc

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020