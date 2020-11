Ντόναλντ Τραμπ : Οι μηνύσεις που τον περιμένουν

Και ίσως οι αμερικανικές εκλογές να μας έκαναν να το ξεχάσουμε, όμως υπάρχουν τουλάχιστον έξι ανοιχτές δικαστικές διαμάχες στις οποίες εμπλέκεται – και οι οποίες ενέχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου για τον Τραμπ – που εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Ποιες είναι, όμως, και με τι σχετίζονται;

1. Η εισαγγελία του Μανχάταν εξετάζει τις εσωτερικές οικονομικές διεργασίες του Trump Organization

Η συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία δικάζει ο περιφερειακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Σάιρους Βανς Τζούνιορ, ξεκίνησε από ερωτήσεις σε σχέση με μια σειρά από μυστικές πληρωμές που είχε κάνει λίγο πριν τις εκλογές του 2016 ο τότε δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν σε διάφορες γυναίκες που υποστηρίζουν ότι είχαν εξωσυζυγικές σχέσεις με τον Τραμπ, προκειμένου να μην μιλήσουν δημόσια για τη σχέση τους μαζί του. Ο Κόεν είχε δηλώσει ενώπιον του Κογκρέσου, στο πλαίσιο ένορκης κατάθεσης, το 2019, ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» πως ο Τραμπ γνώριζε για αυτές τις πληρωμές. Η έρευνα, όμως, ξεπερνά κατά πολύ το ζήτημα αυτών των πληρωμών. Όπως έγραψαν τον περασμένο μήνα η Κάρα Σκάνελ και η Έρικα Όρντεν:

«Εισαγγελείς έχουν υποστηρίξει σε φακέλους της υπόθεσης ότι η έρευνα θα εξετάσει αν ο πρόεδρος και η εταιρεία του έχουν εμπλακεί σε δικαστική απάτη, ασφαλιστική απάτη, φορολογική απάτη και παραχάραξη εταιρικών αρχείων».

Ο Τραμπ έχει επιχειρήσει επανειλημμένως στη διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών να δημιουργήσει εμπόδια στην κλήτευση του εισαγγελέα που τον καλεί να παρουσιάσει τα οικονομικά αρχεία και τις φορολογικές του δηλώσεις για εξέταση.

2. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ εκτιμούσε την αξία της περιουσίας του.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εξετάσει τους ισχυρισμούς του Κόεν κατά την κατάθεσή του, ότι ο Τραμπ και τα μέλη της οικογένειάς του έχουν «φουσκώσει επανειλημμένως την αξία των περιουσιακών του στοιχείων όταν αυτό ικανοποιούσε τους σκοπούς του, για παράδειγμα να συμπεριληφθεί στους πλουσιότερους ανθρώπους του Forbes, αλλά τα υποτιμούσε προκειμένου να μειώσει τους φόρους ακίνητης περιουσίας του». Στόχος της εισαγγελέα, να διαπιστώσει αν οι συγκεκριμένες κινήσεις επαρκούν για να ασκήσει δίωξη για απάτη. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Έρικ Τραμπ, υποβλήθηκε σε ένορκη ανάκριση για το κατά πόσον ο ίδιος ή το Trump Organization έχουν «μαγειρέψει» ποτέ την αξία των περιουσιακών του στοιχείων.

3. Οι γενικοί εισαγγελείς του Μέριλαντ και της Ουάσινγκτον μηνύουν τον Τραμπ βάσει της ρήτρας αποδοχών.

Η μήνυση έχει κατατεθεί από το 2017 και υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παραβίασε τη ρήτρα αποδοχών του Συντάγματος των ΗΠΑ, βγάζοντας κέρδος από τις δαπάνες ξένων κυβερνήσεων στο Trump hotel, ένα από τα ξενοδοχεία του στο κέντρο της Ουάσινγκτον. Η υπόθεση φαινόταν να έχει παγώσει μέχρι τον Μάιο, όταν το 4ο περιοδεύον εφετείο απέρριψε την απόφαση τριμελούς δικαστικής επιτροπής, που έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν είχαν δικαιοδοσία επί της υπόθεσης. Ο Τραμπ έχει υποβάλει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και αυτή δεν είναι η μόνη μήνυση εις βάρος του Τραμπ που εκκρεμεί για την παραβίαση της συγκεκριμένης ρήτρας. Υπάρχει και μία ακόμη που έχει υποβληθεί από μια ομάδα εστιατορίων και ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα.

4. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από την Τζιν Κάρολ.

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2020, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε απόπειρα του Τραμπ, τον οποίο εκπροσωπούσαν δικηγόροι από το υπουργείο δικαιοσύνης, που τον καλούσε ουσιαστικά να απορρίψει την υπόθεση της Καρόλ. Η Κάρολ κατηγορεί τον Τραμπ ότι τη βίασε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ο ίδιος έχει απορρίψει την κατηγορία λέγοντας «Δεν είναι ο τύπος μου». Η υπόθεση τώρα προχωρά μέσω του συστήματος των ομοσπονδιακών δικαστηρίων.

5. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από την Σάμερ Ζερβός.

Η Ζερβός, πρώην βοηθός του στην εκπομπή ριάλιτι «The Apprentice», κατέθεσε μήνυση στον Τραμπ το 2017. Τον κατηγορεί ότι όταν αρνήθηκε πως της επιτέθηκε σεξουαλικά το 2017, τη δυσφήμησε και την παρενόχλησε. Ο Τραμπ έχασε το δικαίωμα να αιτηθεί απόρριψη της υπόθεσης το 2019, όμως οι διαδικασίες – ανάμεσά τους και μια πιθανή κλήτευση στον Τραμπ για κατάθεση – έχουν παγώσει μέχρι τη λήξη της θητείας του.

6. Η μήνυση της Μέρι Τραμπ

Η ανιψιά του προέδρου – και συγγραφέας του εμπρηστικού best-seller «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» – κατέθεσε μήνυση εναντίον του Τραμπ τον Σεπτέμβριο. Τον κατηγορεί ότι ο ίδιος, η αδερφή του και ο εκλιπών αδερφός του έχουν διαπράξει απάτη ώστε να μην της αποδοθεί το μερίδιο που δικαιούται από την περιουσία του πατέρα του Τραμπ, Φρεν Σίνιορ.

Εκτός αυτών των έξι μηνύσεων, ο Τραμπ κινδυνεύει να διωχθεί και για παρακώλυση δικαιοσύνης, εξαιτίας των προσπαθειών του να παρεμποδίσει και να διακόψει την έρευνα γύρω από το ρόλο της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 από τον ειδικό σύμβουλο Ρόμπερτ Μούλερ. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Κογκρέσο τον Ιούλιο του 2019, και μετά από μια σειρά από παλινδρομήσεις, ο Μούλερ, πρώην διευθυντής του FBI, υπονόησε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη μετά το πέρας της θητείας του.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσες από αυτές τις εκκρεμείς μηνύσεις θα αποτελέσουν πραγματική απειλή για τον Τραμπ. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι επί δεκαετίες έχει φανεί εξαιρετικά πρόθυμος να χρησιμοποιήσει κάθε – μα κάθε – διαθέσιμη νομική οδό για να προστατεύσει τον εαυτό του, να θολώσει τα νερά, και να καθυστερήσει τις διαδικασίες μέχρι την παραγραφή των υποθέσεων.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο, όμως, είναι ότι ο Τραμπ δεν θα έχει πλέον την τεράστια νομική προστασία που του παρείχε ο ρόλος του ως πρόεδρος.

Πηγή: www.cnn.com