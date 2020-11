Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ηττήθηκε στις κάλπες, όμως ορισμένοι υποστηρικτές του διαδηλώνουν σήμερα στην Ουάσινγκτον, ανταποκρινόμενοι στο προσκλητήριο κυρίως ακροδεξιών οργανώσεων, καταγγέλλοντας την «κλοπή», όπως λένε, στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων.

Φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο για να πάει να παίξει γκολφ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος ακόμη δεν έχει αποδεχτεί τη νίκη του Τζο Μπάιντεν, μπόρεσε να δει πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο κέντρο της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή πέρασε μπροστά από τη Φρίντομ Πλάζα, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν με ενθουσιασμό «Άλλα τέσσερα χρόνια» και «ΗΠΑ, ΗΠΑ». Κάποιοι από αυτούς κρατούσαν σημαίες με το σύνθημα «Τραμπ 2020» ενώ στα πλακάτ τους είχαν γράψει «Ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία» ή «Σταματήστε την κλοπή».

Την Παρασκευή, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις «αυθόρμητες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα» και έγραψε στο Twitter ότι ίσως να περνούσε από τη διαδήλωση «για να πει μια καλημέρα».

Για σήμερα έχουν ανακοινωθεί διάφορες συγκεντρώσεις υπέρ του Τραμπ, με τη στήριξη πολλών προσωπικοτήτων της άκρας δεξιάς, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ενρίκε Τάριο, ο ηγέτης της εθνικιστικής οργάνωσης Proud Boys. Περίπου δώδεκα οργανώσεις, όπως οι Million MAGA March και Stop the Steal DC, σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις. Αργότερα σήμερα θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι την έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Ντάριον Σόμπλιν ταξίδεψε οδικώς από το Οχάιο, μια διαδρομή έξι ωρών, για να καταγγείλει «το κάλπικο σύστημα» και «τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης». Ο 26χρονος, που είπε ότι έχασε τη δουλειά του σε ένα εστιατόριο επειδή αρνήθηκε να φορέσει μάσκα, αμφιβάλλει για τη «νομιμότητα» του εκλογικού αποτελέσματος.

Η Μαργκαρίτα Ουρτουμπέι, εκτροφέας αλόγων από τη Φλόριντα, έφτασε μαζί με μια φίλη της, Ουρουγουανή όπως και η ίδια, επειδή πιστεύει ότι ο Τραμπ «κέρδισε με μεγάλη διαφορά» τις εκλογές. «Όλος ο κόσμος το ξέρει. Όμως (ο Τραμπ) είναι κατά των μέσων ενημέρωσης, των τεχνολογικών κολοσσών και η διαφθορά είναι φρικτή», είπε η 49χρονη, δηλώνοντας ότι κάνει «αντίσταση».

Οι εκτιμήσεις για το τελικό αποτέλεσμα όλων των Πολιτειών ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Σύμφωνα με αυτές, ο Τζο Μπάιντεν εξασφαλίζει 306 μεγάλους εκλέκτορες, έναντι 232 του απερχόμενου προέδρου. Στην Τζόρτζια (16 εκλέκτορες) θα γίνει ανακαταμέτρηση των ψήφων, επειδή η διαφορά των δύο υποψηφίων είναι πολύ μικρή, όμως αυτό δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα: ό,τι κι αν γίνει σε αυτήν την Πολιτεία, ο Μπάιντεν θα έχει ξεπεράσει το όριο των 270 εκλεκτόρων που του χρειάζονται.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, που θα γιορτάσει την επόμενη εβδομάδα τα 78α γενέθλιά του, βγήκε σήμερα το πρωί για να κάνει ποδήλατο κοντά στο εξοχικό σπίτι του στο Ριχόμποθ Μπιτς του Ντέλαγουερ.

Ο Τραμπ από την πλευρά του εξακολουθεί να προκαλεί αμφιβολίες για τις προθέσεις του. «Πιστεύω ότι ο χρόνος θα δείξει ποια κυβέρνηση θα έχουμε όμως, ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον, ποιος ξέρει, μπορώ να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιβάλει καραντίνα», δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

DC: Thousands of Trump Supporters continue to descend upon Freedom Plaza chanting “USA” for the “Stop the Steal” March and Rally in support of President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ILRDeKfcvu

— Drew Hernandez (@livesmattershow) November 14, 2020