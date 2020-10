Μόσιαλος : Ετσι έγινε ο Λευκός Οίκος «εστία υπερμετάδοσης»

Χειραψίες, συγκεντρώσεις, έλλειψη μάσκας και μη τήρησης των αποστάσεων στο Λευκό Οίκο δείχνουν πως μπορεί να μεταδοθεί ο ιός.

Ο καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, σε νέα ανάρτησή του στο Facebook ερωτά το εξής: «Παράδειγμα υπερμετάδοσης του κορωνοϊού στο Λευκό Οίκο;» και κάνει αναφορά στα συμπτώματα που εμφάνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και κατ’ επέκταση όσοι συνδέονται με αυτόν.

«Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες από την τελετή ανακοίνωσης της πρότασης για την αντικαταστάτρια της Ginsburg, Amy Coney Barrett, πολλοί από τους καλεσμένους διαγνώστηκαν πλέον θετικοί στον κορωνοϊό. Δυστυχώς επίσης δεν τηρήθηκαν οι σωστές φυσικές αποστάσεις και δεν χρησιμοποιήθηκαν μάσκες από όλους τους καλεσμένους» αναφέρει ο κ. Μόσιαλος.

Ο Πρόεδρος Trump άρχισε να εμφανίζει ήπια συμπτώματα του Covid-19 την Πέμπτη, και ανακοίνωσε ότι αυτός και η σύζυγός του είχαν μπει σε καραντίνα αργά την Τετάρτη. Από εχτές έλαβε προληπτικά, μαζί με κοκτέιλ θεραπευτικής αγωγής την πειραματική θεραπεία με πολυκλωνικά αντισώματα της Regeneron, και σήμερα μπήκε σε θεραπεία ρεμδεσιβίρης, όπως ανακοίνωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου Δρ. Sean Conley. Για προληπτικούς λόγους, και μετά από τις συστάσεις του ιατρού και των ειδικών, ο πρόεδρος Trump από εχθές μεταφέρθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Ο αντιπρόεδρος Mike Pence και η σύζυγός του διαγνώστηκαν αρνητικοί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του την Παρασκευή. Είναι ίσως ακόμη νωρίς να ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τη ρουτίνα του Λευκού Οίκου θα συνεχίσουν τα καθημερινά τεστ. Η εκπρόσωπος τύπου και ο υπεύθυνος της εκστρατείας επανεκλογής του προέδρου Trump διαγνώστηκαν επίσης θετικοί εχθές το απόγευμα.

Ταυτόχρονα, στο Λευκό Οίκο προσπαθούν να ιχνηλατήσουν τη διαδρομή του περιστατικού υπερμετάδοσης, γιατί ίσως περί αυτού πρόκειται. Για μήνες, η στρατηγική του Λευκού Οίκου για τη διατήρηση της ασφάλειας του Προέδρου και του εσωτερικού του κύκλου, ήταν να γίνεται ένα (γρήγορο) τεστ για κορωνοϊό σε όλους τους επισκέπτες του Λευκού Οίκου.

Αλλά, ένα από τα τεστ που χρησιμοποιούν, το ID Now της εταιρείας Abbott που δίνει αποτελέσματα σε 15 λεπτά, έχει αναφερθεί ότι μπορεί να δώσει λανθασμένα αποτελέσματα εάν δεν χρησιμοποιείται όπως ενδείκνυται. Στην έκδοση της άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης, το FDA είχε δηλώσει πως το τεστ πρέπει να χρησιμοποιείται από υγειονομικούς «εντός των επτά πρώτων ημερών από τα συμπτώματα». Όμως, σε άτομα που έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν ακόμη δείξει συμπτώματα, το τεστ είναι πολύ λιγότερο ακριβές (έως και 1/3 περιπτώσεις). Τον Μάιο, μετά από πολλές αναφορές προβλημάτων για την ακρίβεια του τεστ, το FDA προειδοποίησε ότι όσοι διαγνώσκονται αρνητικοί με αυτό το τεστ θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα και με εργαστηριακό τεστ.

Δυστυχώς, ίσως και να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι που να συνδέονται με αυτή την εστία στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί βέβαια και η πιθανότητά πως πρόκειται περί περιστατικού υπερμετάδοσης. Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες από την τελετή ανακοίνωσης της πρότασης για την αντικαταστάτρια της Ginsburg, Amy Coney Barrett, πολλοί από τους καλεσμένους διαγνώστηκαν πλέον θετικοί στον κορωνοϊό. Δυστυχώς επίσης δεν τηρήθηκαν οι σωστές φυσικές αποστάσεις και δεν χρησιμοποιήθηκαν μάσκες από όλους τους καλεσμένους.

Δεν είναι σίγουρο πως αυτή η τελετή μπορεί να συνδεθεί με την εστία στο Λευκό Οίκο καθώς πρόκειται περί ανθρώπων που βρίσκονται σε καθημερινή συνεργασία. Αλλά δυστυχώς εκεί δεν κράτησαν τις αποστάσεις που ενδείκνυνται από τους ειδικούς».

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διοργανώσει εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ανακοίνωσε ποιο πρόσωπο επέλεξε για να καταλάβει την έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο που άφησε κενή ο θάνατος της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

Η εκδήλωση αυτή φαίνεται πως έγινε εστία υπερμετάδοσης του ιού, καθώς σε αυτήν παρέστησαν γερουσιαστές, πολιτικοί και φυσικά άνθρωποι από το περιβάλλον του Τραμπ.

Ανάμεσα σε αυτούς που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ανακοίνωσαν ότι είναι θετικοί είναι δύο γερουσιαστές: ο Τομ Τίλις και ο Μάικ Λι.

«Ευτυχώς δεν έχω συμπτώματα και νιώθω καλά», ανέφερε ο Τίλις, ο οποίος εκπροσωπεί τη Βόρεια Καρολίνα στην αμερικανική Γερουσία.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Νοτρ Ντέιμ, ο Τζον Τζένκινς, που παρέστη επίσης στην εκδήλωση, ανακοίνωσε επίσης ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί.

Παράλληλα και η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κονγουέι έκανε γνωστό πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και τέθηκε σε απομόνωση.

«Τα συμπτώματά μου είναι ήπια (ελαφρύς βήχας) και νιώθω καλά. Άρχισε διαδικασία καραντίνας, σε συνεννόηση με γιατρούς», ανέφερε η Κονγουέι μέσω Twitter.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.

As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020