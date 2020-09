Κορωνοϊός: Πάνω από 6.000 κρούσματα στη Βρετανία

A man wearing a face mask crosses the road in the City of London financial district amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in London, Britain September 23, 2020. REUTERS/John Sibley

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα άλλα 6.178 κρούσματα του νέου κορωνοϊού, τον υψηλότερο αριθμό μολύνσεων μέσα σε ένα 24ωρο από την 1η Μαΐου. Καταγράφηκαν επίσης 37 θάνατοι ασθενών, οι οποίοι είχαν βγει θετικοί σε τεστ για την Covid-19 τον τελευταίο μήνα. Άλλοι τόσοι άνθρωποι πέθαναν την Τρίτη, αριθμός που είναι επίσης ο μεγαλύτερος από τις 14 Ιουλίου. Ιδού ο «νέος Κορυδαλλός» στον Ασπρόπυργο – Οπτικό υλικό Τα κρούσματα στη Βρετανία αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να ανακοινώσει την Τρίτη μια σειρά περιοριστικών μέτρων, στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, από την αρχή της πανδημίας έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό 409.729 άνθρωποι και από αυτούς οι 41.862 πέθαναν.