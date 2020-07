Αυτές είναι οι πιο κοντινές φωτογραφίες του Ήλιου

Στη δημοσιότητα έδωσε η NASA τις πιο κοντινές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί ποτέ από τον Ήλιο, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες στο κοινό.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Solar Orbiter και είναι εκπληκτικές.

Το Solar Orbiter, το οποίο εκτοξεύθηκε φέτος στις 10 Φεβρουαρίου, πραγματοποίησε ήδη την πρώτη κοντινή προσέγγισή του στον Ήλιο στα μέσα Ιουνίου. Η αποστολή γίνεται από τη NASA σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Στις εικόνες υπάρχουν μικρές ηλιακές εκλάμψεις που μοιάζουν με φωτιές, οι οποίες διακρίνονται κοντά στην επιφάνεια του Ήλιου.

Μικρές εστίες φωτιάς στην επιφάνεια του Ήλιου

«Διάσπαρτες σε όλη την επιφάνεια, αυτές οι μικρές εκλάμψεις μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα μυστηριώδες φαινόμενο, κατά το οποίο το εξωτερικό στρώμα του Ήλιου, είναι περισσότερο από 200 με 500 φορές πιο θερμό από τα στρώματα που βρίσκονται από κάτω», ανέφερε ο συνεπικεφαλής ερευνητής της αποστολής Ντέιβιντ Λογνκ, προσθέτοντας ότι το επίπεδο των λεπτομερειών που προσφέρουν οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακό.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμα ακριβώς τι είναι αυτές οι ηλιακές εκλάμψεις, εκτιμούν όμως ότι θα μπορούσαν να είναι μικροσκοπικοί σπινθήρες που βοηθούν στη θέρμανση της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου. Η μέτρηση της θερμοκρασίας τους θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες, κάτι που το όργανο Spice του Orbiter είναι σε θέση να κάνει.

Closest images ever captured of the sun, by the Solar Orbiter satellite. pic.twitter.com/3IXgEuajB6

— ian bremmer (@ianbremmer) July 16, 2020