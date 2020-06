Τραμπ: Το βίντεο που προκαλεί ερωτηματικά για την υγεία του

Έναν μικρό σάλο έχει προκαλέσει το νέο βίντεο που δείχνει τον Τραμπ να μην μπορεί να σηκώσει με το ένα χέρι ένα ποτήρι νερό.Ειδικότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρευρέθηκε σε τελετή αποφοίτησης της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ, Γουέστ Πόιντ και για ακόμη μία φορά έγινε αντικείμενο σχολιασμού.

Αυτό που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια ήταν ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θέλησε να πιάσει το ποτήρι για να πιει νερό.

Στο βίντεο ο Τραμπ φαίνεται να μην μπορεί να βαστήξει με το ένα χέρι το ποτήρι και έτσι χρησιμοποιεί και το άλλο προκειμένου να φτάσει το ποτήρι στο στόμα του.

It appears the President cannot lift his right arm up enough to drink a glass of water. Something is up. pic.twitter.com/NCrtSnxf9Y — David Yankovich (@DavidYankovich) June 13, 2020

Ο Τραμπ δεν φαίνεται να τρέμει ακριβώς στο βίντεο, αλλά να αδυνατεί να κάνει μία πολύ συνηθισμένη κίνηση.

Σύμφωνα μάλιστα με την ψυχίατρο του πανεπιστημίου του Γέιλ, Bandy Xenobia Lee, δεν αποκλείεται να μιλάμε για «μία ανησυχητική, μόνιμη νευρολογική ένδειξη που απαιτεί εξέταση στον εγκέφαλο, καθώς και διερεύνηση άλλων συμπτωμάτων».

«Τα πρόσφατα βίντεο δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας του Τραμπ. Ο τρόπος που μιλάει, που κρατά το ποτήρι με το νερό, τα μπέρδεμα λόγια και οι σκέψεις του. Τι κρύβει ο Λευκός Οίκος;» διερωτήθηκε ο πολιτικός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζον Κούπερ.

Recent videos make it clear that there is something medically wrong with Trump. The way he walks, how he holds a glass of water, his slurred words, his lapses in thought. What is the White House hiding? — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) June 14, 2020

Από την πλευρά του ο Τραμπ έκανε λόγο για fake news και υποστήριξε ότι όχι μόνο χαίρει άκρας υγείας αλλά το έδειξε κιόλας, κατά την αποχώρησή του από το βάθρο της ομιλίας.