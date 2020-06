Δολοφονία Φλόιντ: Νέο βίντεο ντουκουμέντο – Αμέτοχοι οι υπόλοιποι αστυνομικοί

Άλλη μια καθοριστική παράμετρο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ φέρνει στην επιφάνεια ένα νέο – βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τον ρόλο που έπαιξαν οι συνάδελφοί του Ντέρεκ Σόβιν οι οποίοι, την ώρα που εκείνος έπνιγε με το γόνατό του τον άτυχο άνδρα, στέκονταν αμέτοχοι, αγνοώντας τις εκκλήσεις των αυτοπτών να παρέμβουν.

Περισσότερο χαρακτηριστική είναι η στάση του Του Θάο, ο οποίος εμφανίζεται ανέκφραστος μπροστά στους περαστικούς που του ζητούν να κάνει κάτι.

«Θα τον αφήσεις να σκοτώσει αυτός τον άνθρωπο μπροστά σου;», ακούγεται ένας αυτόπτης μάρτυρας να ρωτάει τον πρώην αστυνομικό, ο οποίος στέκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον Φλόιντ.

Οι μόνες στιγμές που ο Θάο μετακινήθηκε από τη θέση του, σύμφωνα με τη New York Post ήταν για να εμποδίσει το πλήθος που συγκεντρωνόταν να πλησιάσει τον Σόβιν.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα το βίντεο δημοσίευσε την Κυριακή στο Instagram ο Μπεν Κραμπ, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του Φλόιντ. «Αυτές οι εικόνες είναι απίστευτα σοκαριστικές και είναι πιο δύσκολο να τις παρακολουθήσεις ακόμα και σε σχέση με το πρώτο βίντεο», έγραψε Κραμπ, συμπληρώνοντας ότι ο Του Θάο εκτελούσε χρέη φρουρού ενώ ο Ντέρεκ Σόβιν δολοφονούσε τον Τζορτζ Φλόιντ και αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή του.

NEW VIDEO OF #GEORGEFLOYD’S MURDER! Beyond disturbing, even harder to watch than the 1st video. “You’re going to let him kill that man in front of you?” Thao stood guard as Chauvin KILLED George … while bystanders tried to save his life (Full video: https://t.co/bog11TZcDt) pic.twitter.com/coNI2oIb8l

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 14, 2020