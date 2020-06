Τσιτσιπάς: Μετράει αντίστροφα για την μάχη του UTS

Απόψε (13/6) στις 23:15, ο Έλληνας τενίστας θα βρει πρώτο αντίπαλο στον δρόμο του τον 33χρονο Γάλλο Ρισάρ Γκασκέ, Νο50 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Αυτή είναι η πρώτη επιστροφή του Τσιτσιπά στο court μετά τον φετινό τελικό στο Ντουμπάι τον Φλεβάρη, καθώς η πανδημία του κορονοϊού είχε ως συνέπεια την αναστολή ή και ματαίωση των διοργανώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. «Υπολογίζω στην υποστήριξή σας» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο 21χρονος τενίστας δίνοντας οδηγίες και για το πως θα δουν όλους τους αγώνες του στο UTS οι fans του.

Οι δέκα τενίστες που θα συμμετάσχουν στο δυνατό αυτό τουρνουά είναι οι: Τσιτσιπάς, Μπερετίνι, Γκοφέν, Γκασκέ, Περ, Μπράουν, Λόπεζ, Πόπιριν, Μπεντσετρί και Πουίγ.

Αναφορικά στο σύστημα διεξαγωγής, οι συμμετέχοντες τενίστες θα δώσουν εννέα αγώνες στην πρώτη φάση αντιμετωπίζοντας όλους τους αντιπάλους τους. Ο πρώτος και ο δεύτερος στον βαθμολογικό πίνακα με την ολοκλήρωση της α΄ φάσης, θα προκριθούν στα ημιτελικά. Οι αθλητές που θα βρεθούν στις θέσεις 3-6 θα τεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά. Ο νικητής θα αναδειχτεί στις 12 Ιουλίου, καθώς μεσοβδόμαδα δεν υπάρχει δράση και οι αγώνες θα διεξάγονται επί πέντε σαββατοκύριακα.

Το πρόγραμμα:

Ultimate Tennis Showdown

Α΄ ΦΑΣΗ

1η Αγωνιστική (13/6)

Πούιγ – Μπεντσετρί 17:00

Μπράουν – Περ 18:15

Γκοφέν – Μπερετίνι 19:30

Λόπεζ – Πόπιριν 22:00

Τσιτσιπάς – Γκασκέ 23:15

2η Αγωνιστική (14/6)

3η Αγωνιστική (20/6)

4η Αγωνιστική (21/6)

5η Αγωνιστική (27/6)

6η Αγωνιστική (28/6)

7η Αγωνιστική (4/7)

8η Αγωνιστική (5/7)

9η Αγωνιστική (11/7)

Προημιτελικά, Ημιτελικά, Τελικός (12/7)

I’m counting on you to support me in my quest for the @UTShowdown crown, starting this Saturday! 👑

Watch all my matches by clicking the link in my bio. pic.twitter.com/coBpvPUYR4

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 11, 2020