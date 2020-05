NBA: Επανεκκίνηση περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου

Πρώτα… μπάνια, μετά μπάσκετ.

Στο NBA κάνουν σχέδια για την επανέναρξη της σεζόν, και σύμφωνα με το σχέδιο εκείνο που έχει προκριθεί αυτήν τη στιγμή τζάμπολ θα έχουμε και πάλι στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

Αυτό αναφέρει ο αμερικανός δημοσιογράφος Σαμς Χαράνια, ο οποίος αποκαλύπτει πως κάποιες από τις σκέψεις της Λίγκας είναι οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία τον Ιούλιο στα προπονητικά τους κέντρα, στη συνέχεια προπονήσεις στο Ορλάντο και να έχουμε επανέναρξη των αγώνων προς τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.

Sources: The NBA is working on multi-phase medical/safety protocols toward restart of play. Current projections have in-market training camps in July, then camps/scrimmages in Orlando, then resume play late July/early August.

