Κορωνοϊός: Συνεδριάζει η Ιερά Συνόδος για το άνοιγμα των Ναών

The Archbishop of Athens and All Greece, Ieronymos, visits the Saint George Church, in Kastanies, Evros, at the Greek-Turkish borders and Evros River, on Mar. 4, 2020. The turkish government decided to give free passage to the refugees and migrants in order to reach Europe through Greece. / Ο Αρχιεπίσκοπος Αθήνας και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος επισκέπτεται τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Καστανιές Έβρου, στη συνοριογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας, μετά την απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης να μην σταματάει τις προσφυγικές ροές απο το να περάσουν στην Ευρώπη, Ελλάδα, 4 Μαρτίου 2020.

Όλο και πιο επιτακτικά θέτει η εκκλησία το αίτημα για άνοιγμα των Ναών, εν αναμονή του διαγγέλματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο Τρίτη για την σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα σε διάφορους τομείς. Ο Αρχιεπίσκοπος και Συνοδικοί ζητούν στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση, να ανοίξουν οι Ναοί στους πιστούς το ταχύτερο δυνατόν με την τήρηση όλων των προδιαγραφών και όλων των υποδείξεων και όλων των οδηγιών των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Βρετανία : Υπό πίεση για το lockdown επιστρέφει ο Μπόρις Τζόνσον Μητροπολίτες σε όλο το φάσμα της Ιεραρχίας «ενωμένοι όσο ποτέ», σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους, θεωρούν ότι οι ναοί πρέπει να ενταχθούν κατα προτεραιότητα στην άρση των πρώτων μέτρων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «βοήθησαν την πολιτεία να προσπεράσει τον «ύφαλο» του Πάσχα και τώρα αισθάνονται προσβεβλημμένοι». «Γίνεται κουβέντα για το πότε θα ανοίξουν τα κομμωτήρια ενώ για τις Εκκλησίες δεν γίνεται κουβέντα ή όταν γίνεται πάμε για Τρίτη φάση τον Ιούνιο», μεταφέροντας συναισθήματα ταπείνωσης και αδιαφορίας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες απευθύνουν έκκληση στην Πολιτεία να καταλάβει ότι πρέπει να ανοίξουν οι ναοί καθώς το αίτημα είναι παλλαϊκό. Εφόσον τηρούνται τα μέτρα λένε οι μητροπολίτες πρέπει να ανοίξουν οι Εκκλησίες. Η επιστολή Ιερώνυμου και η στάση της κυβέρνησης Σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους η Κυβέρνηση που έχει λάβει και τη σχετική επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, εξετάζει το αίτημα αναμένοντας τις εκτιμήσεις του Σωτήρη Τσιόδρα και των αρμοδίων υγειονομικών αρχών. Στην επιστολή προς τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος -λαμβάνοντας υπόψιν και πιέσεις ιεραρχών το προηγούμενο διάστημα- ξεκαθαρίζει ότι η Εκκλησία δεν θα δεχθεί περαιτέρω υποχωρήσεις σε θέματα λειτουργίας και λατρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ιερώνυμος ζητά από την Πολιτεία να συμπεριληφθούν οι ναοί στις προβλέψεις για σταδιακή άρσης των περιοριστικών μέτρων και πιο συγκεκριμένα, τη λειτουργία των ναών με την τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων, τη χρήση αντισηπτικών και μασκών και την απαγόρευση προσέλευσης των πιστών που ανήκουν σε ευπαθείς υγειονομικά ομάδες. Αντιδράσεις μητροπολιτών Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία της Εκκλησίας αναμένεται σήμερα Δευτέρα – οπότε και συνεδριάζει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος -να τοποθετηθεί επίσημα για την ύπαρξη της επιστολής και το περιεχόμενό της, ενώ υπενθυμίζεται πως η ιεραρχία έχει αποφασίσει τον εορτασμό της Ανάστασης στις 26 Μαΐου. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την ιεραρχία φαίνεται πως είναι η συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, την οποία αποδέχθηκε το Μαξίμου, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι ιερείς μιλούν για δύο μέτρα και σταθμά καθώς θεωρούν ότι η κίνηση της τραγουδίστριας επιβραβεύτηκε την ώρα που για την περιφορά της Παναγίας της Τρυπητής στο Αίγιο έγινε επέμβαση της αστυνομίας και επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή λιτανεύτηκε σε καρότσα. Δεν είναι λίγοι οι ιεράρχες που έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται δημόσια και εντόνως για την κατάσταση με τους ναούς. Ενδεικτικό παράδειγμα ο μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, ο οποίος σε κήρυγμά του καυτηρίασε τη στάση της Πολιτείας στο παραπάνω θέμα. «Αυτές τις μέρες κάναμε υπακοή στο κράτος για την ασφάλεια όλων μας και τηρήσαμε τα μέτρα, σφραγίσαμε τις εκκλησίες, σταματήσαμε τις καμπάνες. Όμως, είδαμε αυτούς που θέσπισαν τους νόμους -με πρώτο και καλύτερο τον πρωθυπουργό- να έχουν συνωστιστεί μαζί με τους συνεργάτες τους και πολλού άλλους ώστε να ακούσουν την περιφερομένη συναυλία. Χωρίς τα μέτρα ασφάλειας, χωρίς τις αποστάσεις. Γι’αυτό και εμείς από σήμερα ανοίγουμε τις εκκλησιές μας και είμαστε εδώ ώστε όποιος θέλει να έρθει να μας ζητήσει το λόγο» σημείωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος ανέφερε ότι «δεν μπορεί μία αγαπημένη κατά τα άλλα τραγουδίστρια, να περιδιαβαίνει με μεγάφωνα την Αθήνα για να εμψυχώσει τους Έλληνες και να απαγορεύεται αυτό από τις ενορίες, να βάλουν μεγάφωνα για να ακούν οι πιστοί στη συνοικία το θείο λόγο, από τους ιερείς και τους ψαλτάδες τους. Η εκκλησία στις μέρες του εγκλεισμού δεν εμψύχωνε τους πολίτες;». Εκπροσωπος ΠΟΥ στο ΒΗΜΑ: Είμαστε στα πρώτα στάδια της πανδημίας Share