Σκέψεις Τραμπ για καρατόμηση του υπ. Υγείας – Τέλος στις συνεντεύξεις Τύπου για τον κορωνοϊό;

Παρά το γεγονός ότι οι νεκροί από τον κοροναϊό στις ΗΠΑ ολοένα και αυξάνονται, ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά κάνει το δικό του… one man show, συγκεντρώνοντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του κόσμου παγκοσμίως.

Μετά την ανεκδιήγητη ατάκα του για «ένεση με απολυμαντικό», ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να σταματήσει τις συνεντεύξεις Τύπου και τις ενημερώσεις για τον κοροναϊό.

Παράλληλα, τα «έχει βάλει» με τους ειδικούς για τον κοροναϊό που τον περιστοιχίζουν αλλά και τα ίδια του τα κυβερνητικά στελέχη. Μετά τον δρ. Άντονι Φάουτσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τραμπ σκέφτεται να καρατομήσει τον υπουργό Υγείας του, καθώς μόνο ο… ίδιος νομίζει ότι ξέρει καλύτερα πώς θα πολεμήσει την πανδημία.

Ο ημερήσιος απολογισμός θυμάτων εξαιτίας του νέου κοροναϊού αυξήθηκε το Σάββατο στις ΗΠΑ, με 2.494 νέους θανάτους να καταγράφονται τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στη χώρα, που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας, ανέρχεται πλέον σε 53.511.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί 936.293 επιβεβαιωμένα κρούσματα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, μέχρι χθες Σάββατο 20:30 τοπική ώρα, (03:30 Κυριακή ώρα Ελλάδας).

Την Παρασκευή, οι 1.258 θάνατοι που καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο ήταν ο χαμηλότερος αριθμός τις τελευταίες σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να αντικαταστήσει τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Άλεξ Αζάρ, λόγω σφαλμάτων στον χειρισμό στην αρχή της πανδημίας του νέου κοροναϊού, ανέφεραν χθες η Wall Street Journal και το Politico.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Τζουντ Ντιρ διέψευσε τα δημοσιεύματα και ανέφερε ότι το εν λόγω υπουργείο υπό τον Αζάρ συνεχίζει να ηγείται σε σειρά προτεραιοτήτων του προέδρου.

«Οποιεσδήποτε εικασίες σχετικά με το προσωπικό είναι ανεύθυνες και αποτελούν περισπασμό από την αντιμετώπιση ολόκληρης της κυβέρνησης απέναντι στην Covid-19», δήλωσε ο Ντιρ.

H WSJ, επικαλούμενη έξι ανθρώπους με γνώση των συζητήσεων, ανέφερε ότι η δυσαρέσκεια με τον Αζάρ αυξάνεται, αλλά η κυβέρνηση διστάζει να προβεί σε μεγάλες αλλαγές ενώ η χώρα επιδιώκει να σταματήσει τον ιό, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Politico η σύντομη λίστα των ονομάτων που εξετάζονται για να αντικαταστήσουν τον Αζάρ είναι η Ντέμπορα Μπιρξ, συντονίστρια της ομάδας κρούσης κατά του κοροναϊού του Λευκού Οίκου, η επικεφαλής υπηρεσιών Medicare και Medicaid, Σίμα Βέρμα και ο υφυπουργός Υγείας Έρικ Χάργκαν.

Ερωτηθείσα για να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Κέιτλιν Όκλεϊ είπε: «Ο υπουργός Αζάρ είναι απασχολημένος να αντιμετωπίζει μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας και δεν έχει χρόνο για ίντριγκες στο παλάτι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε tweet του το Σάββατο είπε ότι οι καθημερινές του συνεντεύξεις Τύπου για την πανδημία του νέου κοροναϊού δεν αξίζουν να σπαταλά τον χρόνο του, δύο ημέρες μετά το σάλο που προξένησαν παγκοσμίως οι δηλώσεις του για την πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός του σώματος των ασθενών ως θεραπεία για τον Covid-19.

«Ποιο είναι ο σκοπός να έχουμε συνεντεύξεις Τύπου στον Λευκό Οίκο όταν τα κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης κάνουν μόνο εχθρικές ερωτήσεις και στη συνέχεια αρνούνται να μεταδώσουν με ακρίβεια την αλήθεια ή τα γεγονότα», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Κερδίζουν ρεκόρ τηλεθέασης και ο αμερικανικός λαός δεν παίρνει τίποτα άλλο εκτός από ψευδείς ειδήσεις. Δεν αξίζει τον χρόνο και η προσπάθεια!»

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020