Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μαρσέιγ που είχε προσβληθεί από τον κοροναϊό

θλίψη προκάλεσε σε ολόκληρο τον πλανήτη ο θάνατος του πρώην προέδρου της Μαρσέιγ, Παπέ Ντιούφ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Ο πρώην παράγοντας των Μασσαλών είχε προσβληθεί από τον Covid-19 στο Ντακάρ της Σενεγάλης και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Εγιναν προσπάθειες να διακομιστεί στην Γαλλία, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και το βράδυ της Τρίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Παπέ Ντιούφ είχε διατελέσει πρόεδρος της Μαρσέιγ από το 2005 έως το 2009, με τον θάνατό του να σκορπάει θλίψη στην οικογένεια των Μασσαλών, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

We are saddened to report the death of former Marseille President Pape Diouf, who recently fell ill with COVID-19. May he rest in peace.

— Get French Football News (@GFFN) March 31, 2020