Ντράγκι: Υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους και βαθιά ύφεση λόγω Κορωνοϊού

President of European Central Bank Mario Draghi talks to the media during a press conference following the meeting of the ECB governing council in Frankfurt, Germany,Thursday, Jan.24, 2019. (Arne Dedert/dpa via AP)

Υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους και βαθιά ύφεση προβλέπει ο τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζαςο Μάριο Ντράγκι για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. “Αντιμετωπίζουμε έναν πόλεμο και πρέπει να και πρέπει να κινητοποιηθούμε ανάλογα” αναφέρει χαρακτηριστικά, ενόψει της τηλεδιάσκεψης της του Συμβουλίου των ηγετών των κρατών μελών της Πέμπτης. Κοροναϊός : Τα περιοριστικά μέτρα δεν αρκούν – Οι κυβερνητικές ολιγωρίες για τη θωράκιση του ΕΣΥ Το καλοκαίρι του 2012, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ο Μάριο Ντράγκι είχε αναφέρει ότι “θα κάνω ό,τι κι αν χρειαστεί για να σώσω το ευρώ και πιστέψτε με θα είναι αρκετό” με την οποία επανέφερε την ηρεμία στις αγορές ομολόγων. Η ώρα της κρίσης για τις πολιτικές ηγεσίες