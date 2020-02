Χορεύοντας με τα Funds – τελευταία ευκαιρία για «κούρεμα» στα κόκκκινα δάνεια

Ιδιαίτερα σημαντικές χαρακτηρίζονται οι επαφές που είχε στην Ελλάδα, πριν από δύο εβδομάδες, ο Ντιν Ντακόλιας, επικεφαλής της Fortress, του αμερικανικού fund που διαχειρίστηκε επιτυχώς, μέσω της θυγατρικής του Do bank, το μεγαλύτερο μερίδιο των ιταλικών κόκκινων δανείων και πλέον φιλοδοξεί να πράξει το ίδιο και στην Ελλάδα μέσω της Do Value, η οποία αγόρασε μεγάλο πακέτο δανείων της Eurobank και διεκδικεί αντίστοιχα μερίδια από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank.

O ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας είχε πάμπολλες συναντήσεις στην Αθήνα με τραπεζίτες, επιχειρηματίες, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και με τους επιφανέστερους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Oι συναντήσεις του επικεφαλής της Fortress στην Αθήνα ήταν διερευνητικές και το ενδιαφέρον τους έγκειται στην αγωνία που διακατέχει τους διεθνείς επενδυτές για την τύχη της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και τις πιθανές κοινωνικές αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσουν ενδεχόμενες τριβές κατά την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων.

Η ίδια αγωνία διακατέχει επίσης τόσο τις ελληνικές αρχές, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα συγκεκριμένα, όσο και τους επόπτες της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το θέμα των κόκκινων δανείων ήταν κεντρικό ζήτημα της πέμπτης αξιολόγησης και ειδικότερα στις συσκέψεις με τους θεσμούς αναζητήθηκαν οι λόγοι της άρνησης των απειλούμενων με πλειστηριασμούς και εξώσεις δανειοληπτών να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της καινούργιας πλατφόρμας που είχε προκρίνει η προηγούμενη κυβέρνηση.

