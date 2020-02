Αυστραλία: Δύο νεκροί και δεκάδες τραυμκατίες από εκτροχιασμό τρένου

Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε περίπου 200 επιβάτες εκτροχιάστηκε και ανετράπη στην Αυστραλία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το τρένο έκανε το δρομολόγια από το Σίδνεϊ προς τη Μελβούρνη κοντά στην περιοχή Γουάλαν, όταν για άγνωστη αιτία εκτροχιάστηκε 35 μίλια βόρεια από τη Μελβούρνη.

The day got worse. The train crashed. We’re fine @TrishBolton3 We’ll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N — Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020

Δεκάδες πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες μέσα από τα συντρίμμια.

Πολλοί τραυματίες

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός έχει τραυματιστεί.

Derailed train near Wallan station. Lots of emergency response. Photos I found on Facebook. 😯 pic.twitter.com/u1ipOjJGFW — Sarah F (@hippychicky55) February 20, 2020

Σύμφωνα με το αυστραλιανό 9news, τέσσερις ακόμη άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Πολλοί είναι αυτοί που φέρουν μικροτραύματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν στο σημείο του ατυχήματος.