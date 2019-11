Βαγγέλης Μαρινάκης: Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε δυνατές, ανθρώπινες στιγμές

View this post on Instagram

Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε δυνατές, ανθρώπινες στιγμές σαν και αυτή που ζήσαμε για ακόμη μια φορά, την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο μας. Η βράβευση του Παραολυμπιονίκη και κατόχου διαρκείας της ομάδας μας εδώ και χρόνια Δημήτρη Αμπατζή, από τον Κώστα Φορτούνη μας γέμισε όλους χαρά και δύναμη! #Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Values #Life #Family #Football #Karaiskaki #Fans #Award #Piraeus #Greece @olympiacosfc