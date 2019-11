Επική ανατροπή από τον Ναδάλ και ευκαιρία για τον Τσιτσιπά! (vid+pic)

Ηταν στα σκοινιά. Ετοιμος να βγει νοκ-άουτ από τον Μεντβέντεφ, αλλά δεν τα παράτησε. Σηκώθηκε, στάθηκε στα πόδια του μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του Ρώσου, πάλεψε και στο τέλος κατάφερε να φτάσει σε μια τεράστια – από όλες τις απόψεις- νίκη!

Ο λόγος για τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος απέναντι στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ απέδειξε περίτρανα για μία ακόμα φορά γιατί είναι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο τη δεδομένη στιγμή (Νο.1), αλλά και ένας από τους καλύτερους στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Ματαντόρ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν ο Ρώσος τενίστας προηγήθηκε με 5-1 στο τρίτο σετ, αλλά με μία επική ανατροπή ισοφάρισε και έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί έβγαλε μερικά από τα μαγικά χτυπήματά του και με 7-4 πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη.

Μια νίκη (6-7 [3], 6-3, 7-6 [4], που τον κρατάει ζωντανό στη μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals και δίνει την ευκαιρία στον Στέφανο Τσιτσιπά με νίκη στο αποψινό παιχνίδι με τον Ζβέρεφ να πάρει το εισιτήριο για την τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Η εικόνα του αγώνα:

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους, με τον Ισπανό να σβήνει τα μπρέικ πόιντς που δημιούργησε ο Ρώσος. Ετσι, τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ντανιίλ ήταν καλύτερος, πιο ψύχραιμος, έκανε καλύτερη δουλειά στο κορτ και με 7-3 έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Ράφα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Εκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, προηγήθηκε με 2-0 και όλα πήραν τον δρόμο τους. Το 6-3 ήταν ήρθε με μαθηματική ακρίβεια και απλά ήταν η… επίσημη επιβεβαίωση του 1-1.

Στο τρίτο οι ρόλοι αντιστράφηκαν άρδην. Ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε με διπλό μπρέικ (4-0) και μάλιστα είχε την ευκαιρία να κάνει ακόμα τρίτο μπρέικ απέναντι στον Ισπανό τενίστα, αλλά ο Ράφα κατάφερε να σώσει τα δύο μπρέικ πόιντς που είχε ο Ρώσος. Ο Ναδάλ κράτησε και μείωσε σε 4-1, ενώ λίγο αργότερα, στο 5-2, έσωσε και match point.

Ο Ντανιίλ δεν… σκότωσε τον Ράφα όταν είχε την ευκαιρία και το πλήρωσε ακριβά. Ο Ματαντόρ γύρισε το 1-5 σε 6-5 και ο Μεντβέντεφ έστειλε το σετ σε τάι μπρέικ. Εκεί μίλησε η ποιότητα, η εμπειρία και η ψυχή του Ναδάλ, ο οποίος με 7-4 έκανε το 2-1 και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη του.

WARRIOR.

The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London 🙌#NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R

— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019