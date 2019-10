Ερντογάν : Οι μαχητές του ISIS δεν θα φύγουν από τη Συρία – θα τους εμποδίσουμε

Τη θέση ότι η Τουρκία θα εμποδίσει τους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους να φύγουν από τη βορειοανατολική Συρία, όπου τα τουρκικά στρατεύματα διεξάγουν επίθεση κατά των Κούρδων, εκφράζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την ώρα που Ευρώπη τρέμει στην ιδέα αναγέννησης του ISIS, μέλη του οποίου έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες αποδράσεις από φυλακές της Συρίας, κι ενώ το προηγούμενο διάστημα η Αγκυρα διαμήνυε ότι δική της ευθύνη είναι να διασφαλίσει ό,τι βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας, με άρθρο του στην Wall Street Journal ο τούρκος πρόεδρος δηλώνει πως η χώρα του θα εμποδίσει τους τζιχαντιστές να φύγουν από την περιοχή.

«Θα εξασφαλίσουμε ότι κανένας μαχητής του ΙΚ δεν θα μπορέσει να φύγει από τη βορειοανατολική Συρία» γράφει ο Ερντογάν.

Ο τούρκος πρόεδρος επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να κατευνάσει τις ανησυχίες των Δυτικών, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη ανάκαμψη του ΙΚ και για φυγή των μαχητών του που κρατούνται από την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία είναι ο στόχος της επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Άγκυρα.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης και τις διεθνείς οργανώσεις για την αποκατάσταση των γυναικών και των παιδιών ξένων τρομοκρατών μαχητών» πρόσθεσε.

Η Τουρκία είχε κατηγορήσει τη Δευτέρα τις κουρδικές δυνάμεις ότι άφησαν εσκεμμένα να διαφύγουν μέλη του ΙΚ, τα οποία κρατούσαν στη βορειοανατολική Συρία, για να «σπείρουν το χάος» στην περιοχή αυτή.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να επικαλείται κι αυτός το σενάριο αυτό δηλώνοντας πως «οι Κούρδοι μπορεί να αφήνουν μερικούς για να μας εξαναγκάσουν να εμπλακούμε».

Brian Kilmeade over at @foxandfriends got it all wrong. We are not going into another war between people who have been fighting with each other for 200 years. Europe had a chance to get their ISIS prisoners, but didn’t want the cost. “Let the USA pay,” they said…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019