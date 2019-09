Επιχείρηση διάσωσης για 262 μετανάστες ανοιχτά της Μάλτας

Συνολικά 262 πρόσφυγες διασώθηκαν στα ανοικτά της Μάλτας νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, εν μέσω μαζικής εξόδου αιτούντων άσυλο από την Αφρική με προορισμό την Ευρώπη.

Σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Μάλτας διέσωσαν τέσσερις ομάδες μεταναστών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Στο πρώτο πλοιάριο επέβαιναν 90 άνθρωποι, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο 78 και 59 αντίστοιχα. Άλλοι 36 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού από το πλοίο Ocean Viking, που ανήκει σε ανθρωπιστική οργάνωση και το οποίο τους είχε περισυλλέξει χθες Παρασκευή.

Όλες οι γυναίκες και τα παιδιά που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο της Μάλτας και η κατάστασή τους εκτιμάται ότι είναι σταθερή, ανακοίνωσε ο στρατός.

Συνολικά 459 πρόσφυγες έχουν φτάσει αυτή την εβδομάδα στη Μάλτα.

Άλλοι 182 μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο Ocean Viking των Γιατρών χωρίς Σύνορα, με τη Μάλτα να αρνείται να τους δεχθεί καθώς δεν διασώθηκαν στα χωρικά της ύδατα.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η ΓχΣ κατήγγειλε ότι η απόφαση να μείνουν δεκάδες μετανάστες εγκλωβισμένοι στη θάλασσα καταδεικνύει «την άνιση, αυθαίρετη και απάνθρωπη φύση ενός συστήματος το οποίο εξακολουθεί να θέτει προτεραιότητα στα πολιτικά παιχνίδια έναντι των ανθρώπινων ζωών και της αξιοπρέπειας».

UPDATE: #OceanViking has been instructed to transfer 35 people rescued in the Maltese rescue region yesterday to a Maltese military vessel. 182 survivors from other rescues -incl. a newborn, children & pregnant woman – remain stranded on board, with no place of #safety assigned. pic.twitter.com/IBZhYoEkmT

— MSF Sea (@MSF_Sea) September 20, 2019