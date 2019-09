Μαρτίνς: «Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας!» (pic)

View this post on Instagram

Tomorrow, we will hear the Champions League anthem again at Karaiskakis Stadium. We need your support to overcome a tough opponent! Αύριο θα ακούσουμε ξανά τον ύμνο του Champions League στο Γ. Καραϊσκάκης. Χρειαζόμαστε την στήριξή σας για να τα καταφέρουμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο! #UEFA #UCL #Olympiacos #Karaiskaki