Μέγας θαυμαστής του Μπόρις Τζόνσον ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε σήμερα πως θα είναι δύσκολο για τον ηγέτη του βρετανικού αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος να καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, λέγοντας,

«Ο Μπόρις είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε το Ηνωμένο Βασίλειο».

Νωρίτερα σήμερα, ο Τζόνσον προκάλεσε σάλο όταν ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για περίπου ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περικόπτοντας τη δυνατότητα του θεσμού αυτού να αποτρέψει το Brexit.

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019