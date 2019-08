Πάιατ: Νέες ευκαιρίες ανοίγονται για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Η σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, οι δεσμοί των δύο λαών και η ελληνική ομογένεια της Αμερικής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υφυπουργού Εξωτερικών για τους Απόδημους Έλληνες, Αντώνη Διαματάρη, με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Διαματάρη, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών.

Όπως γίνεται επίσης γνωστό, ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στις ΗΠΑ, στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ και στο ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι με τη νέα κυβέρνηση προκύπτει μια ευκαιρία από την οποία μπορεί να ωφεληθούν και οι δύο χώρες, αποδίδοντας εύσημα προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Τζέφρι Πάιατ χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετική και, αναφερόμενος στην ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, έκανε λόγο για κρίσιμο παράγοντα στην εμβάθυνση της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.

Great discussion with DFM for Greeks Abroad @AHDiamataris on the strategic significance of Greece, our people-to-people ties, and our cooperation with the Greek American diaspora community, a critical factor in deepening our bilateral relationship. @GreeceMFA pic.twitter.com/QQNrWR5usZ

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 20, 2019